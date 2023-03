Bélflórádat ezekkel a lépésekkel óvhatod meg

A szervezetünkben élő baktériumok 80 százaléka a vastagbélben található, és az általuk alkotott ökoszisztéma – vagy más néven mikrobiom – állapota jelentősen befolyásolja az egészségünket. Ha ugyanis ez a kényes egyensúly megbomlik, az gyulladásokhoz, anyagcsere-betegségekhez – például cukorbetegséghez –, elhízáshoz, illetve számos már problémához is vezethet. „Az érelmeszesedés, a magas vérnyomás és a daganatok kockázatát brutálisan megnöveli az, hogyha a velünk élő baktériumok egyensúlya durván felborul” – hívta fel a figyelmet dr. Schwab Richárd gasztroenterológus az RTL Reggeli című műsorában.

Ezekre figyelj oda

A vastagbél mikrobiom-háztartását a szakértő szerint az alábbiakkal regenerálhatjuk vagy óvhatjuk:

hagyjuk abba a dohányzást,

minimalizáljuk az alkoholfogyasztást,

táplálkozzunk egészségesen, mérsékletesen,

ügyeljünk a megfelelő mennyiségű és minőségi alvás biztosítására,

és mozogjunk rendszeresen.

Fókuszban a rákmegelőzés

Már a kis mennyiségű, de rendszeres alkoholfogyasztás is annyira áteresztővé teszi a beleinket, hogy a velünk élő baktériumok mindenféle törmelékei bekerülhetnek a szöveteink közé. Az így kialakuló gyulladások pedig akár egy rákos megbetegedés kiindulópontját is adhatják. De a tartósan fennálló alvászavar is annyira károsíthatja a mikrobiomunkat, hogy átlagosan 10 évvel csökkenhet miatta a várható élettartamunk.

Az egészségünk megőrzésében ezek mellett a testmozgás is igen fontos szerepet játszik, ugyanis napi fél óra mozgással akár 30 százalékkal csökkenthetjük a daganatok kialakulásának esélyét. „Amerikában az elmúlt 20 évben megduplázódott az 55 év alatti vastagbélrákosok aránya, ezért elképesztően fontos a megelőzés, ezzel foglalkozni kell” – mutatott rá Schwab doktor.

Egy rákos megbetegedés hátterében genetikai és környezeti tényezők is szerepet játszhatnak, a legnagyobb rizikónövelő faktor azonban az életmódunk. Szerencsére sosem késő változtatni a rossz szokásainkon, így pedig jelentősen csökkenthetjük egyebek mellett a vastag- és végbélrák kialakulásának kockázatát is.

