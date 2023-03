Vastagbélrákra utalhatnak ezek a tünetek

Bár a szakemberek nem győzik hangoztatni a szűrővizsgálatok jelentőségét, egyesek még kellemetlen panaszok esetén is sokáig halogatják a szakorvos felkeresését. A daganatok azonban nem válogatnak, így akár a fiatalabb korosztályt is veszélyeztethetik – nincs ez másként a vastagbéldaganat esetében sem. Van azonban néhány tünet, amely jelezheti, hogy baj van – ha ezeket komolyan veszed, azzal elősegítheted a korai diagnózist, valamint jelentősen javíthatod a gyógyulási esélyeket is.

A hasfájás, a puffadás és a rossz közérzet is árulkodó lehet. Fotó: Getty Images

Mutatjuk, mi kelthet gyanút

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) Facebook-posztja szerint az alábbi tünetek utalhatnak vastagbéldaganatra:

székrekedés és hasmenés váltakozása,

székletürítés utáni teltségérzet,

véres széklet,

hasi fájdalom,

puffadás,

rossz közérzet,

émelygés,

hányinger,

fogyás,

fáradékonyság.

Mit tegyél gyanú esetén?

Ha a fenti tüneteket észleled, illetve rendelkezel ismert rizikótényezővel is – például a családodban előfordult már daganatos megbetegedés –, mielőbb fordulj orvoshoz! A szakember nagy valószínűséggel vastagbélszűrés elvégzését javasolja majd.

Tényleg bélrákot okozhat a székrekedés?

Időnként mindenki tapasztal emésztési problémákat, ráadásul gyakrabban, mint elsőre gondolnánk. Ezek bizonyos esetekben komoly megbetegedéseket is jelezhetnek, de ettől még nem kell mindig egyből a legrosszabbra gondolni.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!