Demencia: árulkodó jelek a hűtőben

Világszerte idős emberek millióit érinti valamilyen mértékben a demencia, sokan nincsenek is tisztában azzal, hogy maguk is érintettek. A feledékenységen kívül azonban, amely amúgy is jellemző lehet idősebb korban, van egy árulkodó jel, ami mindenképp gyanúra adhat okot.

Ha olyasmi is bekerül a hűtőbe, aminek nem ott van a helye, az árulkodó tünet lehet. Fotó: Getty Images

Szemüveg a hűtőben?

Előfordulhat, hogy az érintettek olyan hétköznapi tárgyakat, mint a szemüveg vagy a lakáskulcs, nem a megszokott helyre tesznek. Olyan is lehet, hogy kifejezetten szokatlan helyen hagynak tárgyakat, például a távirányítót a fürdőszobában, vagy sampont a hűtőben.

Ez azonban további gondokat, tévképzeteket okozhat: ha ugyanis az érintettek nem ott találják meg a dolgaikat, ahol azoknak lenniük kéne, akkor gyakran azt hiszik, hogy azokat valaki elrejti, ellopja

– hívta fel a figyelmet a kanadai Alzheimer Társaság az Express cikkében. Egyúttal arra kérik a családtagokat, ismerősöket, hogy ha ilyesmit tapasztalnak, forduljanak a háziorvoshoz, mert a korai diagnózis sokat segíthet az érintetteken.