38 éves korában derült ki: demenciában szenved. Ezek voltak a tünetei

Egy ideig minden tökéletes volt az észak-írországi Sile és Stefan Tankov számára. 2021 áprilisában házasodtak össze, és tervezték a családalapítást. Két évvel később azonban minden darabokra tört: a férfiról 38 éves korában kiderült, hogy demenciában szenved. A feleség tapasztalatairól a Mirror számolt be.

2022 szeptemberében a nő változásokat kezdett tapasztalni Stefan személyiségében: már nem kérdezősködött felesége napjáról, és miután ötkor megvacsorázott, le is feküdt aludni. Sile kezdetben depresszióra gyanakodott, és a háziorvos is egyetértett vele. Aztán egy boltlátogatás során a személyzet közölte a párral, hogy kitiltották őket onnan, mert a férfi többször is megpróbált borokat lopni. A nő azonnal megérezte, hogy valami nincs rendben, ezért kivizsgálásra vitte a férfit. Végül a képalkotó vizsgálatok és a lumbálpunkció (gerinccsapolás) frontotemporális demenciát igazolt.

Az egyik orvosi rendelés felénél felállt és elment. Meg kellett vesztegetnem egy McDonald's-szal, hogy visszajöjjön. Olyan volt, mintha egy gyerekkel foglalkoznék. Máskor elkóborolt, autók elé sétált és bámulta az embereket.

Tudom, hogy milyen irányba haladunk, és ezen semmi sem fog változtatni. Májusban azt mondták nekünk, hogy jó ha még egy év múlva is velünk lesz. Viszont sajnos az ágyból már most se száll ki, ami nagyon megnehezíti a közös életünket - mondta a nő.