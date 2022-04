60 felé közeledve: fel kellene adni a randizást?

Talán nincs is annál fájdalmasabb szakítási mód, mint amikor az oltár előtt hagyják faképnél az embert. Hasonló trauma érte azt a férfit is, aki a The Guardian szakértőjétől kért tanácsot párkeresési problémái megoldásához. A levélírót a tervezett esküvő előtti napon hagyta el menyasszonya még régen, és azóta sincs túl sok szerencséje a nőkkel.

A felnőtt élet és a szülővé válás kihívásai a legtöbb párkapcsolatot próbára teszik. Előfordulhat, hogy a szerelmesek idővel elidegenednek egymástól. Ez fokozottan igaz akkor, amikor az egyik fél úgy érzi, egész életét a másik boldogságának szentelte, az ő vágyaival azonban nem törődik senki.

"Az 50-es éveim végén járok, de jól tartom magam. Magas, átlagos megjelenésű férfi vagyok, aki vicces és intelligens, mégsem kellek senkinek" - írta magáról a férfi. Elmondása szerint az internetes társkereséssel egyáltalán nem boldogul, ugyanis jellemzően sosem kap választ kedves és személyes üzeneteire. Azonban nemcsak online ismerkedéssel próbálkozik, hanem helyi közösségekben, párkereső csoportokban is keresi élete párját. Elveszi a kedvét azonban, hogy a párkereső nők döntő többsége nem olyan, mint amilyenre ő vágyik, sőt: egyesek csak a bakancslista egy újabb kipipálandó tételeként tekintenek egy új intim kapcsolatra.

Beszámolója szerint nemrégiben randizgatott valakivel, aki szintén kizárólag hosszú távú kapcsolatot keresett, ám végül indoklás nélkül, hirtelen véget vetett a románcuknak. "Bár csak az ölelkezésig jutottunk el, ez épp elég volt ahhoz, hogy tudjam: ez hiányzik az életemből. Nagyon letaglózott, hogy vége lett."

Az elkeseredett férfi úgy érzi, ő a bizonyíték arra, hogy mégsem igaz a mondás, miszerint "mindenkire vár valaki". "Törődjek bele, hogy a hátralévő napjaimat egyedül töltöm? Vagy próbálkozzak és reménykedjek tovább, tudva azt, hogy az ismétlődő kudarcok kárt okoznak az önbecsülésemben és a mentális egészségemben?" - kérdezte.

Az olvasó levelére Philippa Perry pszichoterapeuta válaszolt. A szakértő szerint ennyi próbálkozás után érthető, ha valaki óvatosabb és kevésbé lelkes, azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy nem egy új terméket akarunk vásárolni, hanem egy kapcsolatot szeretnénk felépíteni - éppen ezért nem érdemes túl sok elvárást támasztani jövőbeli partnerünk felé. "Tökéletes ember nem létezik" - figyelmeztetett a terapeuta.

Fontos észben tartani azt is, hogy ha valakit már sok sérelem ért a korábbi kapcsolataiban, akkor az kialakíthat olyan előítéleteket és viselkedési mintákat, amelyek akaratlanul is eltaszítják az esetleges érdeklődőket. "Egy őszinte kapcsolat kiépítéséhez nagyon fontos, hogy merjünk beszélni az érzéseinkről, és ne féljünk megmutatni a sebezhetőségünket. Emellett az is elengedhetetlen, hogy megpróbáljuk valóban önmagunkat adni, és ne pedig eljátszani, hogy olyanok vagyunk, amilyennek szerintünk a másik elképzel minket" - írta Perry. Kitért arra is, hogy teljesen érthető, ha a csalódások által kiváltott keserűség és harag hatására "védekező módba" kapcsolunk, így azonban - a bizalmatlanság, a túlzott elvárások és a magunk köré épített falak miatt - senki sem fog tudni közel kerülni hozzánk. Az ítélkezést is jobb félretenni, ha párkeresésről van szó, az emberek ugyanis messziről elkerülik azokat, akik bírálják őket.

Pár nélkül is élvezhetjük az életet

A szakember szerint akár megtaláljuk, akit keresünk, akár nem, a legfontosabb, hogy a lehető legjobban kiélvezzük az életünk hátralévő részét. Ehhez azonban az kell, hogy elfogadjuk, hogy az élet kiszámíthatatlan, és nem tudjuk megmondani, mikor toppan be valaki az életünkbe, aki aztán egy meghatározó szereplője lehet a mindennapjainknak. Érdemes lenne kevesebbet görcsölni azon, hogy megtaláljuk életünk szerelmét, helyette egyszerűen csak menjünk kirándulni és szórakozni, mindenféle cél nélkül. A randevúkat pedig semmiképpen se interjúként vagy teljesítendő feladatként fogjuk fel, mert azzal csak elriasztjuk az esetleges érdeklődőket. "Legyen nyitott, legyen önmaga, és fókuszáljon arra, hogy élvezze az életet, hiszen sosem tudhatja, mit hoz a jövő" - zárta sorait a pszichoterapeuta.