„Elektrosokk-terápián kellett részt vennem 60 éve. Egy kérdés azóta sem hagy nyugodni”

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Hogyan lehet túllépni egy mentális összeomláson? Mennyire nehéz szembenézni azzal, ha korábban öngyilkosságot fontolgattunk? Meg lehet-e érteni és fel lehet-e dolgozni valaha ezeknek a valódi okát? Szakértők válaszolnak.

„83 éves vagyok, és összességében boldog életem volt. Fiatal koromban azonban – még a ’60-as években – volt egy pont, amikor teljesen összeomlottam. A művészeti főiskola első éve után többször is megpróbáltam véget vetni az életemnek, így végül elmegyógyintézetben kötöttem ki, ahol egy 15 alkalmas elektrosokk-terápián kellett részt vennem – az első után a saját anyámat sem ismertem fel. Emellett altatókat és antipszichotikumokat is kaptam. Szörnyű fejfájások gyötörtek, és teljesen elárasztott a rettegés, hogy egyszer csak nem fogok felébredni. A szüleim kétségbeestek, és elképesztően aggódtak értem, mert képtelen voltam »összeszedni magam«. Közben viszont gondoskodni kezdtem a többiekről – támogattam lelkileg a zavart, boldogtalan nőket, akik ugyanoda voltak bezárva, mint én” – olvasható a The Guardian szakértőinek küldött olvasói levélben.

szomorú idős nőt vigasztal egy fiatal nő
A trauma feldolgozásának egyik módja, hogy megpróbáljuk megérteni, pontosan mi történt velünk akkoriban. Fotó: Getty Images

A költözés hozta meg az áttörést

A levélíró a fentebb leírt események után Olaszországba költözött, ahol lassacskán felépült annyira, hogy már a gyógyszerek szedését is abba tudta hagyni. Angolt kezdett tanítani, és felépített egy teljesen új, és több szempontból is sikeres életet. Egy kérdés viszont azóta sem hagy nyugodni: mi történt velem a főiskolás éveimben?” – tette hozzá zárásként.

Hogyan lehet feldolgozni a fájdalmas múltat?

Az idős nőnek a The Guardian egyik szerkesztője, Annalisa Barbieri  és dr. Joanne Stubley pszichoterapeuta válaszolt. Stubley szerint a hatvanas évek elején a pszichiátria „hatalmi alapú és erősen nőellenes” közeg volt, és sokszor rosszul kezelték a mentális problémákat. Érdekesnek találta azonban, hogy a levélíró még ebben a nehéz helyzetben is képes volt másokat támogatni. „Nem csoda, hogy most, idős korodban felteszed a kérdést: és veled mi volt? Veled ki törődött akkor?” – mutatott rá a terapeuta.

A szakember azt is kiemelte, mennyire erős és bátor lépés volt, hogy a nő Olaszországba költözött – egy olyan helyre, ahogy nem beszéli mindenki az angolt –, és új életet kezdett. Ezzel fizikailag valóban maga mögött hagyta a múltját – most azonban eljött el az ideje, hogy a múltbéli és a jelenlegi énjét összekapcsolja.

Ez is érdekelhet

Barbieri szerint a trauma jellemzője az elszigeteltség és a tehetetlenség érzése. A feldolgozás egyik módja pedig az, ha megpróbáljuk megérteni, pontosan mi történt velünk. Stubley szerint érdemes lehet utánanéznie a nőnek, esetleg maradtak-e orvosi feljegyzések abból az időből. Fontos továbbá, hogy kezdjen el minél többet beszélni az akkori megéléseiről. „Nem feltétlenül kell ennek terápiának lennie, csak az a lényeg, hogy legyen egy biztonságos közeg, ahol elmondhatod a saját történetedet” – jegyezte meg a szakértő. „Nagyon bátor vagy, hogy most felteszed ezeket a kérdéseket. Ez az első lépés ahhoz, megértsd, mi történt veled valójában” – tette hozzá.

