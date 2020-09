Teendők, mielőtt antidepresszánshoz nyúlnánk

Elvesztettem valami vagy valaki fontosat?

Miből derül ki, hogy a férfi depressziós? Munkamánia,agresszióés alkohol - amikor a férfiak depressziósak lesznek, gyakran nem mutatják ezeket a tipikusnak nevezhető tüneteket, ezért aztán a mentális szenvedést sokáig nem is lehet észrevenni. Tudjon meg mindent, kattintson!

Eleget edzek?

Megfelelő az étrendem?

Mérlegeljünk, mielőtt antidepresszánst veszünk be. Fotó: Getty Images

Eleget alszom?

Halált, válást, költözést, munkahelyváltást vagy nyugdíjba vonulást követően gyakran intenzív érzelmek tesznek próbára minket. Ha az ilyenkor bekövetkező depresszióra antidepresszánsokat szedünk, csak a felületi problémákat kezeljük, a mögöttük megbúvó okokat nem. Természetesen szakemberhez is fordulhatunk ilyenkor, de érdemes tudnunk, hogy a depressziós időszak körülbelül hat hónapig is tarthat, és nem feltétlenül kell gyógyszert szedni, máshogyan is kezelhetjük.A rendszeres edzés megemeli testünk szerotonintartalmát, aminek hatására mind energiaszintünk, mind a kedvünk sokkal jobb lesz. Ha javítani szeretnénk az állapotunkon, a: a neutrotranszmittereknek és endorfinoknak köszönhetően ugyanis sokkal jobb állapotba kerülhetünk.A cukorban gazdag étrend nem tesz jót a vércukorszintünknek, kevesebb energiánk lesz és a depresszió is könnyebben alakulhat ki. Ilyenkor probiotikumokkal és több zöldséggel érdemes kísérleteznünk. Az omega-3 zsírsavak - főként halakban, csonthéjasokban, szójababban vagy sötétzöld levelű zöldségekben található - vagy a B12-vitamin - tengeri ételekben, alacsony zsírtartalmú tejtermékekben találjuk - fogyasztása is kifejezetten hasznos lehet. Mindemellett a komplex szénhidrátok megemelik agyunk szerotoninszintjét, úgyhogy egy főtt krumpli vagy a teljes kiőrlésű tészta sokat segíthet az állapotunkon.Már az is ronthat állapotunkon, ha csak egy hónapig nem alszunk eleget , a kutatások szerint már ez is. De elég, ha csak arra gondolunk, hogy az alváshiány még a legerősebb embert is ingerlékennyé tudja tenni. A jó egészségi állapothoz legalább napi 6 órát kell aludnunk: ha ezt nem tesszük, idegesek leszünk, és szintén csak azt mondhatjuk, hogy ezzel megágyazunk a depressziónak. Figyeljünk arra, hogy mennyi kávét iszunk, és délutántól már ne nagyon fogyasszunk koffeint, hogy valóban nyugtató legyen az éjszakai alvás.