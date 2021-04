Két generáció, akiknek a szülei egészségesebbek voltak

Hiába fejlődött ugrásszerűen az orvostudomány az elmúlt évszázadban, az X és az Y generáció tagjai rosszabb egészségi állapotban vannak, mint a szüleik és nagyszüleik voltak az ő korukban - derült ki egy új tanulmányból, amelyről a MedicalXpress portál is beszámolt. Az Ohiói Állami Egyetem szakértői a fizikai és mentális egészséget jelző markereket is vizsgálták a különböző generációk tagjainál, és arra a megállapításra jutottak, hogy az X és az Y generáció tagjainál az általánosan rosszabb egészségi állapot mellett gyakoribb volt a szorongás, a depresszió, a súlyos alkoholfogyasztás és a kábítószer-használat is. Benjamin Miller, a tanulmányt finanszírozó Well Being Trust alapítvány stratégiai vezetője úgy nyilatkozott, az eredmények sajnos nem meglepőek, csupán megerősítik az eddigi feltételezéseket. Az elmúlt években ugyanis dokumentáltan nőtt az öngyilkosságból, a kábítószerrel való visszaélésből és a túlzott alkoholfogyasztásból eredő halálesetek száma.

Fizikailag és lelkileg is rosszabb állapotban vannak az X és Y generációsok, mint a szüleik voltak.

Képünk illusztráció, forrás: Getty Images

Hajlamosabbak a krónikus betegségekre

Mint ismeretes, az X generáció alatt az 1965 és 1980 között születetteket értjük, míg az Y generáció (más néven ezredfordulósok) az 1981 és 1996 között világra jötteket takarja, a szóban forgó kutatás elsősorban az ezekbe a korosztályokba sorolható felnőttek egészségi állapotát vizsgálta. Az adatok alapján elmondható, hogy mindkét generáció rosszabb egészségi állapotban van, mint a szüleik vagy a nagyszüleik voltak az ő korukban - gyakoribb náluk amagas vérnyomásés az emelkedett koleszterinszint, a hasi zsírfelesleg, valamint a vérükben kimutatható, krónikus gyulladásra utaló anyagok szintje is magasabb. "Ezeket a tényezőket a különféle krónikus betegségek előfutárának tekintjük, egyben az idő előtti halálozás rizikófaktorai is" - mondta el Hui Zheng, az Ohio Állami Egyetem szociológiai docense, a tanulmány vezetője. Hozzátette, az elhízás arányának növekedése magyarázatképp szolgálhat egyes egészségügyi problémák elterjedésére, de nem kiálthatjuk ki az egyetlen felelősnek. A fiatal és középkorú generációk egészségének romlása szerinte nemcsak egyéni, hanem inkább társadalmi probléma.

Népszerűek a tudatmódosító szerek

Az American Journal of Epidemiology című folyóiratban is közzétett tanulmányban 688 ezer amerikai felnőtt egészségügyi adatait vizsgálták. Az életmódbeli szokásokkal kapcsolatosan kirajzolódott, hogy az erőteljes alkoholfogyasztás az X generációban vált gyakoribbá, míg a kábítószer-fogyasztás a baby boom generációban (az 1946 és 1964 között születetteknél) érte el a csúcspontját, ezután csökkenni kezdett, majd a kései X generációsok körében (az 1973 és 1980 között születetteknél) újra fellendült. A mentális egészség hanyatlása is megfigyelhető az adatokból, mind az X, mind az Y generáció körében egyre gyakoribb probléma például a szorongás és a depresszió.

A szakértők szerint a testi és a lelki egészség egyre romló tendenciája közös gyökerekkel rendelkezhet, a megélhetési problémák, az elszigeteltség és az étkezési szokások megváltozása is mind szerepet játszhat benne. Ez pedig felveti azt a kérdést is, hogy vajon a koronavírus-járvány, és annak gazdasági, társadalmi hatásai miként fogják majd befolyásolni a jövő generációinak egészségi állapotát - ennek megválaszolása azonban további kutatásokat igényel.