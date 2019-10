Mi a hypersomnia?

A nappali aluszékonyságot sokan egyszerűen csak lustaságnak tarják, éppen ezért az érintettek közül csak kevesen fordulnak vele orvoshoz. Pedig a hiperszomnia akár komoly balesetveszély forrásává is válhat.

A hiperszominának egyébként több változata ismert: létezik úgynevezett korai alvásfázis szindróma és késleltetett alvásfázis szindróma is. Előbbinél a beteg korán elalszik, de hajnalban már fel is ébred, míg a másik állapotnál ennek fordítottja jellemző.

Kóros aluszékonyságot okozhat idegrendszeri betegség, szív- és tüdőbetegség, májelégtelenség vagy alvási apnoé is, emellett mentális probléma is állhat a háttérben.

Az érintettekre jellemző az általános nyomott hangulat, a türelmetlenség, az értéktelenség érzése. Sokan arról számolnak be, hogy amikor ébren vannak, úgy érzik, mintha éjszakáztak volna, vagy hogyA nappali aluszékonyság a legtöbb esetben figyelmetlenséget von maga után, amely rányomja a bélyegét a beteg teljesítőképességére is.

2000-óta járok Legi gondozásra pánikbetegségem miatt. 3-hónapja viszont sem éjjel, sem nappal nem tudok aludni.0.25-Frontint,és Zopigen-7,5mg altatót kaptam. Ezek hatására sem tudok aludni. Nagyon régóta szedem a Frontint már függő vagyok, mert van úgy,hogy napi 3szor 1-helyett napi 8-9-szem a Zopigenből is vettem már be 4-szemet is egyszerre, de még csak álmos sem voltam.Az elmúlt 3-hónap alatt összesen 9,5-órát aludtam. A Pszichiáterem azt mondta nem tud mit csinálni. Én meg elvagyok keseredve mert aki 14-évig volt Pszichiáterem ő tudott gyógyítani sajnos másikhoz kerültem, és az még azt sem kérdezi meg mi van, csak leráz.Magán orvosra nincs pénzem, de szerintem ennyi gyógyszertől már más bajom is lehet, de szeretnék aludni mert fáradtnak érzem magam, és kimerültnek. Nagyon sokszor sírógörcs, és félelem fog el. Mit lehet tenni? Várom válaszát.. Amarillisz

Kedves Kérdező, a Frontin/Zopigen szedés alvásproblémájára nem megoldás. Egyéb kivizsgálás, terápia szükséges a jelen helyzetben. Mindenképpen ragaszkodjék hozzá, hogy kezelőorvosa változtasson a terápián, irjon elő vizsgálatokat ha szük...