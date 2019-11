Az alváshiány egyik kevésbé ismert következménye: a paranoia

Már néhány alvás nélkül töltött éjszaka súlyos mentális problémákhoz vezethet, de a tartósan kevés alvás hosszabb távon akár depresszió vagy paranoia kialakulását is elősegítheti. A tünetekre oda kell figyelnünk, és még időben szakértőhöz, orvoshoz kell fordulnunk.

A paranoiának egyébként többféle típusa van. Csak egyik formája ez a közismert "üldöztetéses" típus. Nőknél erotomániás, azaz szerelmi tébollyá fajuló esetek fordulhatnak még elő, férfiaknál pedig féltékenységi rohamokban is megnyilvánulhat a paranoia. (A férfiaknál ezt az alkoholizmus is kiválthatja, amely ráadásul erőszakos viselkedéssel is párosulhat, adott esetben súlyos veszélybe sodorva a téveszmésen "megvádolt" nőket.)

Nemcsak a testünk, a lelkünk sem bírja sokáig a kialvatlanságot. Korábban írtunk már arról, hogy ha kimarad az alvással átlagosan eltöltött hat-nyolc óra, az olyan hatással van a látásunkra és a mozgásunkra, mintha súlyosan ittas állapotban lennénk. Két ilyen éjszaka után fizikailag is elerőtlenedünk, miután a szervezetünk oxigénfelvevő képessége csökken. Három éjjel alvás nélkül töltött éjjel már nagyon súlyos következményekkel járhat, idegrendszerünket, koncentrálóképességünket is negatívan befolyásolja. Négy-öt alvás nélküli éjszaka után agyfunkcióink rohamosan romlásnak indulnak, hallucinációk és a paranoia tünetei léphetnek fel.

Üdvözlöm! Nem meghatározható skizofréniát diagnosztizáltak nálam 3 éve, és eddig nem sikerült a hanghallások elmulasztása. Jelenleg Abilify Maintena 400-at kapok injekcióba, valamint 3 mg Perdox esténként és napi 3x1 mg Rivotril, valamint 2 szer 2 mg Akineton és Sertralin. Mit tegyek, hova forduljak? És a paranoid gondolkozásom se múlt el, mert ha nevetnek, mindig azt hiszem rajtam nevetnek, és folyamatosan úgy érzem, hogy figyelnek, de már eljutottam oda, hogy tudom, ezek téves dolgok. A lelkipásztor azt mondta, a sátán kísért engem és azért hallom a hangokat, ezt elsőnek halálosan komolyan vettem, mert én is úgy gondoltam, hogy egy külső erő befolyásol, olykor kívülről láttam magam, mintha nem is én lennék, és nem tudtam irányítani magam. De az orvos felvilágosított, hogy semmilyen sátán nem környékezett meg, de még mostanában is előfordul, hogy furcsa dolgokat észlelek. Szeretném megkérdezni, mit lehetne tenni? 6 alkalommal voltam pszichiátrián fekvőbeteg, és már nem áll szándékomban befeküdni. És van még valami, olyan, mintha 2 síkon futna az elmém és váltakozik, valamikor gyakrabban, máskor kevesebbszer. Tehát képzeljünk el egy egyenest, és van, hogy a baloldalon vagyok, van, hogy a jobb oldalon, és a váltást megérzem, olyan, mintha érezném, ahogy az elmém átbillen. A hanghallások többnyire éjszaka jelentkeznek, lefekvés előtt, mikor még nem alszok, de viszont nem koncentrálok ilyenkor, és észre vettem, hogyha koncentrálok valamire, akkor nincsenek hangok. Régebben nappal is előfordult, hogy hangokat hallottam, pl. olvastam egy könyvet és hallottam ugyanazt, amit olvastam. Ezt sokáig normálisnak tekintettem, meg magában az egész hanghallást, később rájöttem egy barátom beszélgetésével, hogy ez nem normális dolog.

Kedves Kérdező! A leírt terápia - elvileg - kitűnő is lehetne, van, akinél nagyon jól beválik, de Önnél nem. Ez azt jelenti, hogy módosítani kell a terápiát. Gondolom, korrekt kivizsgáláson esett át (pszichológiai tesztek, esetl...