Mi történik a testünkben alvás közben?

Az agyunkalvásközben tárolja el az új információkat, illetve szelektálja ki a szükségteleneket. Amíg mi pihenünk, az idegsejtek kommunikálnak és újraszerveződnek, illetve sejtregeneráció is történik. Újratöltődnek továbbá az energiaraktárak, illetve hormonok és fehérjék termelődnek és szabadulnak fel - és ez még messze nem minden. A Healthline gyűjtése alapján az alábbiakban részletezzük, pontosan mi történik a szervezetünkben, miközben az igazak álmát alusszuk.

Regenerálódnak az izmok

Egy elmélet szerint alvás közben a szervezet energiát konzervál, hiszen ilyenkor energiatakarékosabban működik. Kutatások szerint 8 óra alvással körülbelül 35 százaléknyi energiát takarít meg a szervezet. Emellett alvás közben regenerálódnak az izmok, a szövetek és a sejtek, valamint fehérjeszintézis történik.

Az életünk nagyjából egyharmadát alvással töltjük. Fotó: Getty images

Felfrissül az agy

Az agyi plaszticitás elmélete szerint az alvásra a megfelelő agyműködés miatt is szükség van, mivel ilyenkor regenerálódnak és szerveződnek újra a neuronok, vagyis az idegsejtek. Alvás közben az agy glimfatikus rendszere eltávolítja a központi idegrendszerből a felesleges, illetve mérgező melléktermékeket, emellett az alvás hozzájárul ahhoz is, hogy a memóriánk megfelelően működjön. Az éjszakai pihenés számos agyi funkcióra hatással van, például a tanulásra, a problémamegoldó képességekre, a kreativitásra, a döntéshozatalra és a koncentrációra is. Az érzelmi egészségünk fenntartásához is szükség van az alvásra, mivel ilyenkor megnő az aktivitás az érzelmek szabályozásáért felelős agyterületeken.

Csökken az éhséghormonok szintje

Az alvás a testsúlyunk alakulását is befolyásolhatja, mivel hatással van az éhséget szabályozó hormonok termelődésére. Ezek a hormonok a ghrelin, amely növeli az étvágyat, illetve a leptin, amely hozzájárul az evés utáni teltségérzet kialakulásához. Alvás közben csökken a ghrelin szintje, hiszen ilyenkor kevesebb energiára van szüksége a szervezetnek, mint amikor ébren vagyunk. Az alváshiány viszont megemeli a ghrelin szintjét és csökkenti a leptinét - ezért van az, hogy fáradtan gyakrabban vagyunk éhesek, és hajlamosak vagyunk többet, illetve kalóriadúsabb és kevésbé egészséges ételeket enni. Ez hosszú távon plusz kilók felszedéséhez vezethet. A krónikus alváshiány emellett megnöveli a cukorbetegség "előszobájának" számítóinzulinrezisztenciakialakulásának esélyét is.

Citokinek termelődnek

Több kutatás is igazolja, hogy az immunrendszerünk egészsége is függ attól, hogy eleget alszunk-e, mivel alvás közben úgynevezett citokinek termelődnek - ezek olyan fehérjék, amelyek felveszik a harcot a fertőzésekkel és a gyulladásokkal szemben. Emellett bizonyos antitestek és immunsejtek is ilyenkor termelődnek, amelyek komoly szerepet játszanak a kórokozók elpusztításában.