Folyton fáradt vagy? Ez lehet az oka

Rengeteg oka lehet annak, ha valaki a szokásosnál is kimerültebbnek érzi magát. Dr. Jennifer Mundt klinikai alvási szakpszichológus szerint az álmosság folyamatos érzése az éberség hiányára utal, ami azt jelenti, hogy gyorsan elalszunk, ha napközben lehetősége van szundikálni. Ezzel szemben a fáradtság azt jelenti, hogy jóval kevesebb energiánk van az elégtelen alvásunk vagy más egészségügyi problémánk miatt. Ezért nehezen teljesítjük a napi feladatainkat anélkül, hogy gyorsan kimerültnek éreznénk magunkat. Az álmosság mögött alvászavar, a fáradtság mögött pedig az alvászavarok mellett más egészségügyi gond is állhat.

De mikor kell ezekkel a problémákkal orvoshoz fordulni? Ha észrevesszük, hogy az energiaszintünk megváltozott. Ez különösen akkor igaz, ha a fáradtság több mint két héten keresztül befolyásolja a mindennapi tevékenységek elvégzését, a saját vagy családunk ellátását, a munkába járást vagy a testmozgást, nyilatkozta Dr. Tina-Ann Thompson a CNN-nek.

Fotó: Getty Images

Akárhogy is, ha felmerül a krónikus fáradtság gyanúja, az orvosok általában alaposan kikérdezik a beteget, hogy történt-e valamilyen nagyobb horderejű esemény a közelmúltban (például munkahelyváltás, egy szeretett személy elvesztése). Fontosak még az étkezési szokások (fogyaszt-e az érintett elegendő fehérjét, vasat és más alapvető tápanyagot), illetve hogy mennyire rendszeres a testmozgás. Thompson szerint utóbbira jobb minden nap érdemes időt szánni, hogy elkerüljük a fáradtságot. Hangulatváltozásról, alvási szokásokról, esetleges mentális problémákról, szedett gyógyszerekről is be kell számolniuk a betegeknek.

Milyen egészségi állapotok állhatnak a háttérben?

Ha a fentieket kizárták, általában alvásszakértőhöz irányítják a beteget. Az álmosság vagy fáradtság három leggyakoribb oka az elégtelen alvás, az álmatlanság és az alvási apnoé. Ritkább esetben narkolepszia vagy alvajárás is állhat a problémák mögött.

Több új szokás is segíthet

Ha a fentiek egyike sem áll fenn, érdemes pár életmódbeli változtatást bevezetnünk. Egy felnőttnek általában 7-9 óra alvásra van szüksége. Ugyanakkor mindenkinél egyedi, hogy mikor érzi magát kipihentnek, ezért ki kell tapasztalnunk, mennyi időt kell ágyban töltenünk ahhoz, hogy másnap kipihentnek érezzük magunknak, és ennek megfelelően megtervezni a napjainkat.

Fontos a következetesség is, tehát lehetőleg minden nap ugyanabban az időben keljünk és feküdjünk le. Mundt szerint az nem segít, ha hétköznap csak hat órát alszunk, de hétvégén megpróbáljuk ezt "bepótolni" azzal, hogy 10 órán át is ágyban maradunk. Ezzel ugyanis felborítjuk a testünk természetes ritmusát, és a hétvége után az elalvás is nehezebbé válik. Ezen kívül nem érdemes tévé mellett vagy kisállattal aludni, mert ezek is zavaró tényezők lehetnek az éjszaka. Az is fontos, hogy természetes napfény is érjen minket, lehetőleg nappal. Lefekvés előtt pedig kerüljük az erős fényű lámpákat.