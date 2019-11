Életmentő lehet a délutáni szunyókálás

A délutáni szunyókálás csökkentheti a szívroham kockázatát

A tanulmányban a magas vérnyomást befolyásoló egyéb faktorokat, a kort, a nemet, a testtömegindexet , a dohányzást, az alkoholfogyasztást, a testmozgást és a koffeinbevitelt is figyelembe vették.Manolisz Kallisztratosz athéni kardiológus, ameglehet, hogy a tapasztalt vérnyomáscsökkenés elég alacsonynak tűnik, de korábbi tanulmányok azt igazolták, hogy kisebb vérnyomáscsökkenés is mérsékelte "a kardiovaszkuláris események kockázatát".Aza délutáni alvás hossza és a hipertónia között is: azoknál mérték az egészségesebb vérnyomásértékeket, aki délután egy órát aludtak.Kallisztratosz elmondta, hogy a nappali alvás szokása manapság,szinte privilégiumnak számít. "Tanulmányunk nem csupán azt mutatja, hogy a délutáni alvás kapcsolatba hozható az alacsonyabb vérnyomással, de azt is, hogy a hosszabb alvás még jótékonyabb hatású" - foglalta össze.A tanulmányról a The Independent számolt be.