Betegség, ami miatt félünk elaludni

Kisgyermekként van egy időszak, amikor a legtöbben átéljük a lefekvés előtti nyugtalanságot, szorongást, ami többnyire az ágy alatt vagy a szekrény mélyén rejtőző szörnyeknek tudható be. Vannak viszont, akik felnőttként is félnek az alvástól, illetve az elalvástól, és ez testi-lelki egészségükre is negatívan hathat. Ez a szorongásos zavar a szomnifóbia, ami hipnofóbia vagy alvásfóbia néven is ismert - írja a Metro.

Nem ugyanaz, mint az álmatlanság

Csak az Egyesült Királyságban az emberek körülbelül 4,25 százaléka szomnifóbiás. Ellenben az álmatlanságban szenvedők aránya (ami egy tágabb értelemben vett alvászavar) sokkal nagyobb: az inszomnia az NHS becslései szerint szinte már minden harmadik embert érint.

Mi okozhat szomnifóbiát?

Számos tényező kiválthatja, beleértve a múltban alvás közben megtapasztalt traumatikus élményeket, szorongást, depressziót. De olyan alapbetegség is állhat a háttérben, mint az alvási apnoé vagy a nyugtalan láb szindróma. Bizonyos esetekben viszont az alvás közbeni kontrollvesztéstől való félelem, a rémálmoktól vagy az alvajárástól való félelem áll mögötte.

Mik a szomnifóbia tünetei?

A szomnifóbia a lelket és a testet is megviselheti, és ugyanúgy okozhat mentális tüneteket, mint fizikaiakat. Előbbiek közé tartozik például a félelem vagy szorongás, amikor az alvásra gondolunk, vagy a lefekvés közeledtével. De az is árulkodó jel lehet, ha próbáljuk mindig minél későbbre tolni a lefekvés időpontját, miközben erős nyugtalanság, vagy akár pánikroham is jelentkezik már a gondolatra is, hogy lassan ágyban a helyünk.

Egyes emberek minden estre rettegnek az elalvástól. Fotó: Getty Images

A szomnifóbiásoknál gyakori, hogy szinte minden gondolatukat az alvás tölti ki: nehezen tudnak olyan dolgokra koncentrálni, amelyek nem az alvással kapcsolatosak. De jelentkezhet ingerlékenység vagy hangulatingadozás is.

Az alvásfóbia fizikai tünetei közé sorolható a hányinger, a gyomorproblémák, az izzadás, a hidegrázás, a hiperventilláció és a csökkent immunfunkció. De gyakran előfordul feszültség a mellkasban vagy megnövekedett szívverés, amikor közeleg az alvás ideje (vagy csak rágondolunk).

Mit tehetünk szomnifóbia esetén?

Enyhítheti a tüneteket egy megnyugtató esti rutin (fürdővel, könyvvel, fehér zajjal). A rutin segíthet jelezni a szervezetnek, hogy ideje lecsendesedni és felkészülni a pihenésre, és idővel enyhítheti az alvással járó szorongást is. A különféle relaxációs technikák is hasznosak lehetnek, mert nyugton tartják az elmét és a testet is.

A hálószoba legyen sötét, csendes és hűvös, az ágy pedig kényelmes. Amikor bekuckózunk, kerüljünk minden olyan tevékenységet, amelyek stimulálhatják az agyat vagy megemelhetik a stressz-szintünket. Ilyen például a testmozgás, a tévénézés, a megrázó sorozatok nézése vagy a katasztrófákról szóló hírek görgetése.

A fentiek betartásával javíthatjuk az alvás minőségét és sokkal jobb életminőséget érhetünk el. De ha a szomnifóbia már komoly hatással van a mindennapi életre, érdemes egy alvászavarokra specializálódott szakember segítségét is igénybe venni.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!