Az alvásunkra is rossz hatással van a koronavírus

A bezártság, a koronavírus-járvány miatt megváltozott életritmus és a pandémia okozta lelki terhek mind rossz hatással vannak az alvásminőségünkre - nyilatkozta a BonumTV műsorában G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke. Bár a koronavírus-járvány első hullámában sokan igyekeztek kihasználni a karantént arra, hogy behozzák a lemaradásukatalvásterén, a szakértő elmondta, hogy ez sajnos nem lehetséges - azt az időt, amit nem alvással töltöttünk éjszaka, kompenzálni lehet ugyan, de bepótolni már nem. Épp ezért nagyon veszélyes az egészségi állapotunkra hosszú távon az, ha krónikussá válnak az alvászavarok.

A magyarok nem alszanak jól

Arra a kérdésre, hogy a magyarok mennyire jó alvók, a szakértő elmondta, a hazai alvásminőség kicsivel elmarad az európai átlagtól, ám ebbe nem szabad belenyugodnunk. Mint ismertette, azalvászavarokhárom fő csoportját különböztetjük meg: az elalvási nehézségeket, az átalvási nehézségeket (amikor az éjszaka folyamán többször is felébredünk, alvásunk tagolt), valamint a korai ébredést, ami után már nem tudunk visszaaludni. Ezekkel foglalkozni kell, mert a kiegyensúlyozott étkezés és a rendszeres sport mellett a nyugodt, pihentető alvás is egészségünk fontos záloga.

A Magyar Alvás Szövetség elnöke arra is emlékeztetett, hogy minél fiatalabb a szervezetünk, annál jobban alkalmazkodik a megváltozott életkörülményekhez, épp ezért az alvászavarokkal küzdők jellemzően a 35-40 év feletti korosztályból kerülnek ki. Ők bölcsen tennék, ha már az első tünetek megjelenésekor szakértő segítségét kérnék, hiszen minél krónikusabbá válik az alvászavar, annál nehezebben kezelhető. Ha 8-9 óra alvás után is nehezen ébredünk, alig bírunk kikászálódni az ágyból, és csak a kávé tartja bennünk a lelket, akkor hiába aludtunk elég ideig, az alvásunk minősége nem volt kielégítő.

Vizsgálják a melatonin hatását

G. Németh György elmondta, a COVID-19-cel kapcsolatban jelenleg is vizsgálják az "alváshormonként" is emlegetett melatonin lehetséges pozitív hatásait. 8 nagy, tudományos vizsgálat van folyamatban, ám ezek eredményeire még várnunk kell. Amennyiben az eredmények is igazolják a melatonin jótékony hatását a vírusfertőzéssel kapcsolatosan, az nagy előrelépést jelenthet a fertőzöttek kezelésében, hiszen a szervezetben sötéteskor termelődő melatonin hormon külsőleg is pótolható.

