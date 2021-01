A fegyver, amely megállíthatja a pandémiát

Bízzunk a koronavírus elleni vakcinában, az orvosokban és a kutatókban, és jelentkezzünk az oltásra saját magunk és mások védelme érdekében - kérte a lakosságtól Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán közzétett videójában. Hangsúlyozta, hogy a Magyarországon használható vakcinák mind a magyar, mind az európai hatóságok alapos vizsgálatát követően kapják meg az engedélyt, és bár a vakcinafejlesztés gyors volt, semmiképpen nem volt felületes.

Koronavírus elleni védőoltást kap egy egészségügyi dolgozó a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A cél, hogy minél többen megkapják

Az orvosok, a kutatók és az egészségügyi szakemberek jót akarnak, amikor arra buzdítanak, hogy adassuk be az új típusú koronavírus elleni oltást - hívta fel a figyelmet Karácsony, aki azt is közölte, hogy már ő is regisztrált a védőoltásra. A főpolgármester emellett ismét felajánlotta Budapest segítségét és együttműködését a kormánynak, hogy a rendelkezésre álló oltóanyagot minél többen megkaphassák. Úgy véli ugyanis, hogy a fővárosi tapasztalatok, a logisztikai kapacitás és a szakemberek munkája hozzájárulhat az átoltottság növeléséhez és a koronavírus-járvány leküzdéséhez.

Új szállítmányok érkeznek

Egy fotóösszefoglaló segítségével betekintést nyerhet abba, hogyan zajlik az új típusú koronavírus elleni immunizálás az idősotthonokba. Nézze meg a képeket!

Közben a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján kiderült, hogy a holnapi nap során 2 szállítmány is érkezik Magyarországra az új típusú koronavírus elleni kifejlesztett vakcinákból. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője, Galgóczi Ágnes ismertetése szerint Magyarországon már legalább 71 ezer embert oltottak be december 26-a óta. Az országba eddig 79 ezer ember vakcinázására elegendő oltóanyag érkezett, ez a mennyiség azonban várhatóan a mai nap végére teljesen elfogy.

A holnap érkező szállítmányokkal kapcsolatban a szakember elmondta, hogy a Pfizer és a BioNTech közös fejleszésű koronavírus-vakcinájából ismét 39 ezer ember immunizálására elegendő mennyiség érkezik majd. Emellett azonban a nemrég engedélyezett másik oltóanyagból, a Moderna készítményéből is kapunk - egyelőre viszont csak keveset, 3600 személy beoltására.

