A rossz ágymatrac így árt az egészségünknek

Számos tényezőt kell figyelembe vennünk annak érdekében, hogy az éjszakai pihenésünk megfelelő minőségű legyen - attól kezdve, hogy mit eszünk vagy iszunk lefekvés előtt, egészen odáig, hogy milyen hőmérséklet uralkodik a hálószobában. Ám mindezek keveset nyomnak a latban ahhoz képest, hogy egészen pontosan hol hajtjuk álomra a fejünket. Az ágymatrac ugyanis nemcsak az alvásunkra, de akár az általános egészségi állapotunkra is óriási hatással lehet. A Self magazin cikke nyomán sorra vettük, milyen panaszokat okozhat a rosszul megválasztott vagy éppen egykoron tökéletesen szuperáló, de már erősen megkopott matrac.

A leggyakoribb hibák lefekvéskor Az alvásproblémák egyik leggyakoribb oka a rendszertelen életmód. Ha egyik nap korán, a másik nap pedig későn hajtjuk álomra a fejünket - és tesszük ugyanezt az ébredéssel is -, akkor ne csodálkozzunk rajta, ha szervezetünk összezavarodik és álmatlansággal reagál. Kattintson a további részletekért! h i r d e t é s

Allergia

A poratkák egyik közkedvelt tanyája a lakásban az ágymatrac, ahol kedvükre szaporodhatnak a meleg és kissé nedves környezetben, azalvásközben a bőrünkről távozó elhalt hámsejtekkel táplálkozva. A mikroszkopikus méretű kis élősködők széklete belélegezve erős allergiás tüneteket, orrfolyást, orrdugulást, torokkaparást, köhögést, tüsszögést, szemviszketést válthat ki, az elhullott állatok teste pedig másodlagos allergénként ugyancsak felerősíti az allergiás reakciókat. Ha főként reggelente, ébredés után tapasztaljuk a fent említett tüneteket, könnyen lehet, hogy a mi ágyunkat is birtokba vették a kéretlen látogatók. Éppen ezért fontos, hogy rendszeresen és alaposan kitakarítsuk az ágyneműt, a párnákat és a matracot is, valamint az ágy mellett a kanapé, fotel és más ülőalkalmatosságok kárpitját is tartsuk tisztán. Az ágyneműhuzatot mindig magas hőmérsékleten mossuk és száradás után vasaljuk át, hogy biztosan elpusztulhassanak a benne található élősködők. A poratkák kifejezetten kedvelik a magas páratartalmú helyeket, ezért ha szükséges, egy párátlanító készüléket is elhelyezhetünk a hálószobában.

A jó alvás alapja a megfelelő matrac kiválasztása. Fotó: Getty Images

Hátfájás

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos a megfelelő minőségű és keménységű matrac - nemcsak az alvásunk, de az egészségünk szempontjából is. A túl puha, nem jó alátámasztást biztosító matrac kínzó hátfájást okozhat, hosszú távon pedig a különféle gerincproblémák kialakulásának is megágyazhat. A szakértők a közepes keménységű matracot ajánlják, ami megfelelően tartja a derekat alvás közben. Fontos tudni, hogy az ágymatracok sajnos nem örök életűek, idővel ugyanúgy elhasználódnak, mint bármelyik tárgyunk - hiszen gondoljunk csak bele, ideális esetben napi 8 órát töltünk rajtuk. A matracok élettartamát meghosszabbíthatjuk a rendszeres forgatással, de amikor bizonyos helyeken jól látható mélyedések alakultak ki rajta, esetleg a rugók már elöregedtek benne, akkor ideje lecserélni őket.

Sajgó ízületek

Ha reggel úgy ébredünk, mint akit megvertek, összetörtnek érezzük magunkat és sajog a vállunk, csípőnk, az annak a jele, hogy túl kemény matracon töltöttük az éjszakát. Gyakori tévhit, hogy minél keményebb a matrac, annál egészségesebb - egy bizonyos keménységnél a vállakra, a térdekre és a csípőre extra teher nehezedik, a gerinc túlzottan homorodik, az izmok és az ízületek pedig megfeszülnek, ezért másnap fájdalmas lesz minden mozdulat. Ha úgy érezzük, túl kemény a matracunk, egy puhább fedőmatrac beszerzése segíthet, hogy kényelmesebben teljenek az éjszakák.

Éjszakai izzadás

Menopauza, limfóma, ingadozó vércukorszint, hormonális és neurológiai rendellenességek, valamint gyógyszermellékhatás egyaránt állhatnak az éjszakai izzadás hátterében. Ennek biztos jele, hogy úgy ébredünk, hogy a pizsamánkból, ágyneműnkből szinte csavarni lehet a vizet, azaz az izzadságot. De mi a helyzet, ha minden egészségügyi okot ki tudunk zárni, mégis verejtékben úszva kelünk fel? Néha a legkézenfekvőbb megoldás a titok nyitja - nevezetesen, hogy melegünk van. Ha a matracunk olyan anyagból készült, ami nem kellően légáteresztő, akkor hiába takarózunk ki, az izzadáson ez sem segít majd. Az is előfordulhat, hogy nem a matrac anyagával, hanem a kialakításával van gond, ha például túlságosan körülölel az alvás közben, a testünk által termelt hő megreked a matrac és a bőrünk között, amitől hamar kimelegedhetünk.

Alvászavar

A túlságosan kényelmetlen matrac megakadályozza a minőségi pihenést, amialvászavarokkialakulásához vezethet. A kimerültség észrevehetően rontja az életminőséget, csökkenti a koncentrációt és ezáltal a munkateljesítményt, a kialvatlanság hízáshoz vezethet, ami szoros összefüggésben áll a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri panaszok és ametabolikus szindrómakialakulásával. Arról nem is beszélve, hogy az immunrendszerünk sem tudja kellően hatékonyan végezni a dolgát, ha nem pihenjük ki magunkat. Vagyis hosszú távon garantáltan nem éri meg a matracunkon spórolni, mert annak az egészségünk láthatja kárát.