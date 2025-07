P3 cytológiai eredmény: mit jelent és hogyan tovább?

Felnőtt nőként hamar kialakul a rutin: évente nőgyógyász, ahol az orvos vizsgálata során kenetet is vesznek, vagyis méhnyakrák szűrést végeznek. Az eredményre várva az izgalom teljesen természetes, azonban amint kézhez kapjuk, szeretnénk tudni, mit is jelent.

Mi az a P-vel kezdődő cytológiai eredmény?

A P-rendszert vagy más néven Papanicolau rendszert - melynek 5 szintjét különböztetik meg - az 1920-as évektől használták Magyarországon. A háttér, amely a vizsgálat eredménye mögött van: a sejtes elváltozások viszonylag normálisak a női szervezetben és maguktól is meggyógyulhatnak. Néhány esetben azonban ezek annyira tartóssá válhatnak, súlyosbodhatnak, hogy a méhnyakrák előfutáraivá alakulhatnak át. Ezeket dysplasiának is nevezik. Általánosságban az orvosi protokoll szerint, a méhnyakrák akkor gyógyítható a legjobban, ha még a kialakulása előtt kezelik.

A már hagyományosnak tartott P-rendszert azonban felülírta a Bethesda-osztályozás 1988-ban, majd később módosították ugyan, de máig használatos. A Bethesda-rendszer jóval rugalmasabb és informatívabb, valamint részletesebb információkat ad a méhnyak elváltozásokról.

A rendszeres éves nőgyógyászati szűrésen P3 eredmény szerepel a kapott leleten? Ne ess kétségbe, ez nem feltétlenül rákot jelent. Fotó: Getty Images

Mit láthatunk egy P-rendszer szerint készült leleten?

Pap 0 - A beküldött sejtkenet nem megfelelő/elegendő a diagnózis felállításához.

- A beküldött sejtkenet nem megfelelő/elegendő a diagnózis felállításához. Pap I . - Minden sejt normális.

. - Minden sejt normális. Pap II.a - A kenet normális, de korábban voltak rendellenességek.

- A kenet normális, de korábban voltak rendellenességek. Pap II - Kisebb sejtváltozások vannak, de a rák gyanúja nem áll fenn.

- Kisebb sejtváltozások vannak, de a rák gyanúja nem áll fenn. Pap IIID 1 - Megváltozott sejteket találtak, de a rák kialakulásának kockázata alacsony.

- Megváltozott sejteket találtak, de a rák kialakulásának kockázata alacsony. Pap IIID 2 - Megváltozott sejteket találtak, és fennáll a veszélye annak, hogy ezekből rák alakul ki. HPV- szűrés és ismételt rákszűrés javasolt.

- Megváltozott sejteket találtak, és fennáll a veszélye annak, hogy ezekből rák alakul ki. HPV- szűrés és ismételt rákszűrés javasolt. Pap III - Találtak már megváltozott sejteket, de ezeket nem lehet egyértelműen felmérni. Rákos sejteket azonban még nem azonosítottak.

- Találtak már megváltozott sejteket, de ezeket nem lehet egyértelműen felmérni. Rákos sejteket azonban még nem azonosítottak. Pap IV - Súlyosan megváltozott sejteket találtak. Már súlyos szöveti elváltozások is előfordulhatnak, amelyek rákká fejlődhetnek. Ilyenkor már nemcsak a HPV-szűrés, hanem szövettani vizsgálat is szükséges.

- Súlyosan megváltozott sejteket találtak. Már súlyos szöveti elváltozások is előfordulhatnak, amelyek rákká fejlődhetnek. Ilyenkor már nemcsak a HPV-szűrés, hanem szövettani vizsgálat is szükséges. Pap V. - Rosszindulatú sejteket találtak. Rákos megbetegedés is fennállhat.

A P3-as eredménnyel mi a további teendőm?

A nőgyógyász minden esetben véleményezi is a kézhez kapott leletet, így az abban szereplő további javaslatok mentén folytatódik a kivizsgálás. Kezdetben a gyulladás kezelése és kontroll citológiai vizsgálat következik, de a HPV-szűrése, és tipizálása is fontos lépés lehet. Ha a „P3” jelzése mellett a részletes leírásban LSIL eredmény is megjelenik, akkor ez azt jelenti, hogy kis mértékben jelen vannak kóros sejtek, melyet okozhat akár gyulladás is. Alaposabb és az előzmények tekintetében óvatosabb további vizsgálat lehet a kolposzkópia (méhtest endoszkópos vizsgálata) is.

Ha a P3 mellett HSIL áll - ez súlyosabb fokú hámelváltozást takar - és magas kockázatú HPV fertőzést igazolnak, akkor ez konizációt (a méhnyak kúp alakú kimetszését) tesz indokolttá.

Már mesterséges intelligenciával is vizsgálják az eredményeket

Egy tanulmány során megállapították, hogy az AI alkalmazása a P3‑as citológiai eredményű nők esetében jelentős előrelépés lehet, mert 98 %-os érzékenységgel és 95,5 %-os specifikussággal képes volt felismerni a CIN2+ elváltozásokat (súlyos fokú sejtelváltozás). Így a jövőben még hatékonyabban, a mesterséges intelligenciával segíthetik a gyorsabb és megbízhatóbb diagnózist, és a mihamarabbi további beavatkozások elvégzését.

A P3-as méhnyakrák szűrési eredmény, egy jelzés, amelyet akár egy teljesen normálisnak mondható nőgyógyászati gyulladás idézett elő. Igaz, további vizsgálatok sorozatán kell átesni, de a legtöbb esetben gyulladás, vagy jóindulatú sejtváltozás állhat a háttérben, ami megfelelő kontroll mellett könnyen kezelhető.