Gyilkos galócát főzött az ebédbe – lehet, hogy mégsem véletlenül

Ahogy azt mi is megírtuk, az esküdtszék július elején találta bűnösnek az 50 éves Erin Pattersont az anyósa, Gail Patterson, az apósa, Don Patterson és Gail nővére, Heather Wilkinson meggyilkolásában. A nő Wellington-bélszínt szolgált fel otthonában gyilkos galócás körettel, az egyik legmérgezőbb gombafajtával a férje családjának. Bűnösnek találták továbbá Ian Wilkinson, Heather férje elleni emberölési kísérletben is. A férfi ugyan túlélte a családi ebédet, de így is hetekig kórházban feküdt.

Négyen ettek a gyilkos galócás körettel felszolgált Wellington-bélszínből, hárman bele is haltak. Fotó (illusztráció): Getty Images

Új bizonyítékok kerültek elő

A bíróság által pénteken nyilvánosságra hozott újabb bizonyítékokból most az is kiderült, hogy a nő a férjét is megpróbálta megmérgezni – háromszor. Az állítások szerint a nő 2021-ben és 2022-ben, közös kempingezéseik és kirándulásaik alkalmával próbálta meg megölni a férjét, amikor mérgezett penne bolognesével, currys csirkével, illetve zöldséges tortillával kínálta őt.

„Amikor először rosszul lettem, már gondoltam, hogy Erin főztje okozta” – mondta Simon Patterson 2024 októberében Melbourne-ben a tárgyalás előtti bírósági meghallgatáson. A feltételezett mérgezésekbe a férfi majdnem belehalt, egyszer átmenetileg lebénult és belének egy részét is el kellett távolítani. Az orvosok azonban egyetlen esetben sem tudták megállapítani a rosszullét okát. Amikor azonban a szülei megbetegedtek a volt feleségnél elfogyasztott ételektől, Simon bevallotta a családjának, hogy a gyanúja szerint ő korábban szándékos mérgezés miatt lett beteg.

A nő azt állítja: ártatlan

Az 50 éves, kétgyermekes Erin ártatlannak vallotta magát a bírósági tárgyaláson, és azt hangoztatta, hogy véletlenül tett mérgező gombát a Wellington bélszínbe, amelyet tőle elhidegült férje rokonainak szolgált fel ebédre. A bíróság várhatóan augusztus 25-én hoz ítéletet a perben, a vádlott életfogytiglani elzárásra számíthat.

A gombamérgezés tünetei

Bár a fenti esetben a nő vélhetően szándékosan főzött gyilkos galócát az ételbe, a gombamérgezések többsége véletlenül történik. A laikus gombagyűjtők ugyanis könnyen összetéveszthetik a vadon termő, ehető gombákat az azokhoz külsőre nagyon hasonlító, ám mérgező fajtákkal. Aki mérgező gombát fogyaszt, az alábbi tüneteket tapasztalhatja:

csillapíthatatlan hányás

hasi görcsök

izomgörcs

sárgaság

szapora pulzus

Forrás: MTI