Így kerülheted el, hogy megtámadjanak a darazsak – tűzoltók tanácsai

„Előfordult már óvodáknál, iskoláknál vagy közintézményeknél, hogy a fészkek eltávolításában tűzoltók is segítették az erre képzett szakember munkáját, de ezeket a helyzeteket darázsirtással foglalkozó szakemberek, illetve az erre vállalkozó méhészek tudják biztonságosan és szakszerűen megoldani” – olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-posztjában, amelyben kiemelték, hogy darazsak eltávolítása és a méhek befogása alapvetően nem az ő feladatuk, ebben inkább az Országos Magyar Méhészeti Egyesület tud segíteni. Persze ettől még a tűzoltók is tudnak tanácsot adni abban a tekintetben, hogy mit ne tegyél, ha darazsakkal hoz össze a sors.

3 fontos szabály

Ne próbálj házilag darazsakat irtani! Az adatok szerint minden évben riasztják a tűzoltókat olyan tűzesetekhez, amelyek a házilag készített „füstölő” miatt keletkeztek.

A boltokban számtalan rovarirtó kapható, ezeket azonban sose használd darázsfészekre! Ezzel csak feldühíted a rovarokat, amelyek emiatt rád támadhatnak!

Amennyiben darázsfészket találsz, minden esetben kérd szakember segítségét!

Allergia esetén még nagyobb óvatosság indokolt

Ha allergiás vagy a méh- vagy darázscsípésre, akkor nagyon fontos, hogy mindig legyen nálad az orvos által felírt adrenalininjekció és/vagy antihisztamintabletta. Ha megcsípett egy rovar, haladéktalanul fordulj orvoshoz, az allergiás reakció ugyanis súlyos, akár életveszélyes állapotot is okozhat. „Soha ne késlekedj a segítségkéréssel!” – nyomatékosították a tűzoltók.

