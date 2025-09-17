Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Vérszívó rovar támad a hazai erdőkben - így ismerd fel, ha támad a kullancslégy

Illés Attila
Szerző Illés Attila

A kullancslégy emberekre és állatokra egyaránt támad, csípése pedig az egészségünkre is veszélyt jelenthet.

A hazai erdőkben is elterjedtek a kullancslégy bizonyos típusai. Az apró rovarok nem sorolhatók a kullancsok közé, csípésük ugyanakkor nem csak kellemetlen, de az egészségünkre is veszélyt jelenthet - írja a Meglepetés.

A kullancslégy – más néven tetűlégy – egy különleges, légyalkatú vérszívó rovar. Magyarországon leggyakrabban a szarvas kullancsléggyel, vagy a ló kullancsléggyel találkozhatsz, főként erdőkben, valamint legelők közelében. Mérete 2-9 mm között változó lehet. Teste lapos, a lábai pedig nagyok, karmai hegyesek, ezért is könnyen összetéveszthető bármilyen apró bogárral. Ami viszont egyértelművé teszi a jelenlétét, az a határozott roham, amivel rád száll, bele fúrja magát a hajadba vagy a ruhád alá, és szörnyen kellemetlenül csípni kezd.

kullancslégy bőr
A kullancslégy emberekre és állatokra egyaránt támad. Fotó: Getty Images

Ez a csípés egyrészt kellemetlen, ráadásul egészségügyi kockázatokat is hordoz. A legtöbb embernél csak bőrpír, vagy más bőrreakció jelentkezhet, az arra érzékenyek szervezetében azonban anafilaxiás sokkot is kiválthat. Kórokozókat is terjeszthet, például a Lyme-kórt okozó Borrelia baktériumot is.

Hogyan védekezzünk ellene?

Ahogy a kullancsok esetében, úgy a kullancslégy ellen is hatékony lehet a zárt öltözet. Kiránduláskor viselj hosszú ujjú pólót és hosszú nadrágot, amit tűrj be a zoknidba. Mivel a rovar gyakran a hajkoronában bújik meg, a fejkendő, sapka vagy kalap viselése is hatékony védelmet nyújthat. Világos ruházaton egyébként könnyebben észreveszed a bogarakat.

A hagyományos kullancsriasztók gyakran hatástalanok. Olyan készítményt keress, ami legyek és kullancsok ellen is védelmet nyújt. Ezeket általában állattartók számára fejlesztik.

