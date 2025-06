A stroke jelei nőknél: életmentő a gyors felismerés – ezekkel a tünetekkel kell mentőt hívni

Ha nőknél jelentkezik agyvérzés, gyakran kevésbé felismerhetőek a tünetek. Esetükben gyakrabban fordul elő a többi között hányinger, hányás, csuklás, általános gyengeség, hirtelen fáradtság, légzési nehézség és fájdalom az arc vagy test egyik oldalán – írja a Healthline.

A hirtelen jelentkező egyensúlyzavar mögött agyvérzés is állhat. Fotó: Getty Images

Stroke: az időtényező kulcsfontosságú

Stroke úgy jön létre, hogy valamely agyi régió vérátáramlása és ilyen módon a szövetek oxigén- és tápanyagellátása jelentősen lecsökken, vagy akár meg is szakad. Ennek leggyakoribb oka, ha az agyi erekben valamilyen akadály – vérrög, vagy éppen az ér görcsös összehúzódása által okozott szűkület – képződik.

Emiatt átmenetileg vagy véglegesen is károsodhat az agyszövet, így a beteg mozgásában, beszédében korlátozottá válhat. A kezelés sikere azon is múlik, hogy a páciens milyen gyorsan jut strokecentrumba, illetve neurológiai osztályra, szakképzett orvosi gárda kezei közé. Kezeletlenül súlyos, akár életveszélyes állapotot is előidézhet a probléma, fontos tehát, hogy a jeleit minél hamarabb azonosítani tudjuk.

Nőknél ezekkel a tünetekkel jelentkezik a stroke

hirtelen látásromlás, látásvesztés

hirtelen jelentkező, erős fejfájás

émelygés, hányás

súlyos mellkasi fájdalom, amely csuklással is társulhat

koordinációs zavarok, a tájékozódóképesség elvesztése, zavartság, egyensúlyzavar

hirtelen fellépő kimerültség, gyengeség, bágyadtság, kedvetlenség

légszomj, légzéskimaradás

fájdalom az arc vagy a test egyik oldalán

kásássá, motyogóssá, értelmetlenné váló beszéd

eszméletvesztés

Ha mosolygásnál az egyik szájszeglet lekonyul, és az érintett nem tudja egyszerre felemelni a kezeit, azonnal hívj mentőt!

Az agyvérzés kockázati tényezői