Plazmacsere-kezelés: ez lehet az örök fiatalság titka? Mutatjuk a szakértők véleményét

A vérmosásként is emlegetett plazmaferezis, vagyis a plazmacsere-terápia napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek örvend az öregedés ellen megszállottan küzdők körében. A kutatások szerint ez a kezelés – amelyet gyakran az autók olajcseréjéhez hasonlítanak – valóban lelassíthatja a biológiai öregedést. Nézzük, mit mondanak a módszerről a Health magazin által megkérdezett szakértők.

Mi a plazmacsere-terápia?

Mint írják, az Aging Cell című folyóiratban megjelent egy tanulmány, amely azt állítja, hogy a plazmaferezisnek valóban lehetnek öregedésgátló hatásai – ám egyes szakemberek szerint még így is sok a megválaszolatlan kérdés.

Az öregedés elleni küzdelem régóta foglalkoztatja az embereket. Fotó: Getty Images

Az öregedés során az emberek vérében felhalmozódnak a fehérjék és más anyagok. Elméletileg ezeket a „szennyeződéseket” képes kiüríteni az ereinkből a plazmacsere-kezelés, amelynek lényege, hogy a vérünket kivezetik a testünkből, átengedik egy szűrőberendezésen, majd – donorplazmával vagy egy alternatív oldattal kiegészítve – visszajuttatják a szervezetbe.

A feltételezés szerint a kezelést követően az alany „fiatalabb”, egészségesebb vérrel rendelkezik majd, mint előtte, és ez ideális esetben általános élettartam-növekedést is előidézhet. Ezt az eljárást egyébként már régóta használják számos betegség és rendellenesség kezelésére, újabban viszont potenciális öregedésgátló eszközként vált népszerűvé.

A plazmaferezis tényleg lassítja az öregedést?

Korábban úgy gondolták, hogy a vér megfiatalításához arra van szükség, hogy az idősebb emberekbe fiatal donorok vérplazmáját juttassák be infúzióként. A téma két leghíresebb kutatója, Irina Conboy és Michael Conboy biomérnök-házaspár szerint azonban az öregedés visszafordításához önmagában a plazmacsere-terápia is elegendő lehet. A friss – kis létszámú – tanulmány legalábbis ezt támasztotta alá.

A kísérletbe negyvenkét egészséges felnőttet vontak be, átlagéletkoruk 65 év volt. Az alanyok több hónapon át rendszeresen részt vettek ilyen beavatkozásokon. Néhányan folyadékpótlót, míg mások antitest-infúziót is rendszeresen kaptak, tíz ember viszont csak placebót kapott. A kísérlet végeztével a kutatók különböző módszereket alkalmazva megállapították alanyaik biológiai életkorát – amely az ember fiziológiai állapotát mutatja, szemben a kronológiai korral.

„A kontrollcsoport továbbra is normális ütemben öregedett, míg a plazmacserén átesetteknél azt figyeltük meg, hogy az öregedés kissé visszafordult” – mondta el a Health magazinnak dr. Eric Verdin öregedéskutató, aki a tanulmány társszerzője, egyben egy plazmacserével foglalkozó cég társalapítója. Állítása szerint azok az alanyok tapasztalták a legnagyobb hatást, akiknél a plazmacsere-terápiát antitestekkel párosították. Az ő biológiai órájuk átlagosan 2,6 évvel állítódott vissza, míg azoknak, akik csupán havi plazmacserében részesültek, 1,3 évvel. „Ebből még persze nem tudhatjuk biztosan, hogy ezek az emberek ennyivel tovább is fognak-e élni, de a jelek azért biztató irányba mutatnak” – tette hozzá.

Megéri kipróbálni a plazmacserét?

A Health-nek több olyan szakértő is nyilatkozott a témával kapcsolatban, akik nem vettek részt az említett kutatásban. Ők először is a korlátokra hívták fel a figyelmet. A kísérlet ugyanis kisméretű és viszonylag rövid volt. Verdinnek és munkatársainak ráadásul anyagi érdeke fűződött ahhoz, hogy jól hangzó eredmények szülessenek. Ezenkívül a tanulmányban egy olyan mérőszámot – a biológiai életkort – használnak, amely még igencsak kísérleti jellegű, ugyanis nincs egyetemesen elfogadott módja a kiszámításának. Emiatt tehát a számítási módszertől függően egy ember biológiai kora akár húsz évvel kevesebb vagy négy évvel több is lehet a valós életkoránál.

Ahhoz egyébként már elég sok adat áll rendelkezésre, hogy elmondhassuk: a plazmacsere-terápia biztonságos és hatékony bizonyos betegségek kezelésére. A szakértők többsége szerint viszont korai lenne még ezt a kezelést javasolni a hosszabb életben reménykedő, de jelenleg még egészséges embereknek. Egyelőre még úgyis csak a gazdagok kiváltsága lenne ez a terápia, ugyanis alkalmanként több ezer dollárt kérnek el érte.