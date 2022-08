Fontos dologról árulkodhat a biológiai életkor

A leélt évek száma nem mindenkin hagy ugyanolyan nyomot: egyesek még a 80. életévüket betöltve is mentálisan frissek és fizikailag is aktívak maradnak, míg mások már az 50-es éveikben is komoly nehézségekkel küzdenek a mindennapokban. Egy frissen publikált kutatás eredményei szerint a biológiai életkorunk – vagyis hogy testünk milyen gyorsan öregszik és mennyire van jó állapotban a valós életkorhoz mérten – jelentős hatással van az egészségben leélt évek számára, illetve az élethosszra is – írja a Medical Xpress.

Az életkor csak egy szám

A kronológiai, vagyis a valós életkor a személy születési dátumán alapul. Az epigenetikus, más néven biológiai életkor viszont a sejtek, szövetek és szervrendszerek életkorát jelenti, vagyis hogy az átlagosnál jobb vagy rosszabb állapotban vannak-e. A valós életkor és a biológiai életkor általában a 20-as éveink végéig együtt halad, vagyis a szerveink ekkor még nem öregednek gyorsabban az átlagosnál. Életvitelünk, genetikai adottságunk és számos környezeti tényező hatására ez azonban megváltozhat, és egyesek már harmincévesen is jóval idősebbnek érezhetik magukat a kortársaiknál. A téma kapcsán a JAMA Network Open online kiadásában jelent meg egy tanulmány a közelmúltban, melyet a Kaliforniai Egyetem kutatói publikáltak.

Az évek múlásával egyesek teste gyorsabban, másoké lassabban öregszik. Fotó: Getty Images

"Az idősek jól tudják, hogy az életkor csak egy szám, amely nem feltétlenül jelzi egészségi állapotukat. Mi lenne, ha le tudnánk mérni, milyen gyorsan öregszik a testünk, így megjósolhatnánk a hosszú és egészséges élet esélyeit?" – tette fel a kérdést Andrea LaCroix professzor, a kutatás vezetője. Hogyha szerveink gyorsabban öregednek a tényleges korunknál, az számos súlyos betegség, például bizonyos daganatok, szív- és érrendszeri betegségek vagy a Parkinson-kór magasabb kockázatával jár. Kutatások szerint minden 5-8 olyan év, amellyel a szerveink a valós életkorunknál idősebbnek tűnik, nagyjából 20-32 százalékkal csökkenti az esélyét annak, hogy a vizsgált személy jó egészségben megéli a 90. születésnapját.

A szakemberek a tanulmányban 1813 idősebb nő esetében vizsgálták a felgyorsult biológiai öregedés egészségre és várható élettartamra gyakorolt hatását. A nők mindegyike részt vett korábban a Women's Health Initiative nevű, hosszú távú nemzeti egészségügyi tanulmányban, így évekig rendszeresen felmérték egészségi állapotukat. A résztvevők közül 464 nő élte meg a 90 éves kort jó testi és kognitív egészségben, 420 élt 90 évig, de mozgása és kognitív egészsége korlátozott volt. A résztvevők fele, 929 nő még a 90. születésnapja előtt elhunyt.

Az adatok alapján jól látszott, hogy a hosszú és egészséges életet élt nőknél a biológiai öregedés is lassabb volt, sejtjeik és szerveik is lassabban használódtak el, mint a korábban elhunyt embereké. A kutatók most egy olyan eljáráson dolgoznak, amellyel a biológiai életkort figyelembe véve megbecsülhető lesz a vizsgált személy élethossza és egészségben eltöltött évei.