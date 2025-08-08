Rombolják az agyadat ezek az ételek – a fiatalok kedvencei, de sokat árthatnak

A magas zsír- és cukortartalmú étrend ronthatja az agyműködést – tudatta Facebook-követőivel nemrégiben az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó a Rizikometer. A Food Ingredients 1st cikke nyomán azt írták, hogy az említett élelmiszerek gyakori fogyasztása negatívan hat az emberek térbeli tájékozódási képességére.

Egyes élelmiszerek kifejezetten ronthatják a térbeli tájékozódási képességet. Fotó: Getty Images

Az egészségtelen étrend meglepő hatása

Az ausztrál Sydney-i Egyetem kutatóinak közelmúltban publikált tanulmánya szerint az étrend tájékozódási képesség gyakorolt hatását egy egy virtuális valóság alapú labirintusban tesztelték a tudósok. Megállapították, hogy azok a 18-38 évesek, akik kevesebb zsírt és cukrot fogyasztanak, jobban teljesítenek ezeken a memóriaalapú teszteken. Az eredmény ráadásul független volt a testtömegindextől (BMI) és az általános memóriától, inkább a hippokampusz – vagyis az emlékezetért és tájékozódásért felelős agyterület – működésén múlott az egész.

Veszélyben a fiatalok agya

A tanulmány szerzői felhívták a figyelmet arra, hogy a helytelen étrend már fiatal korban is komoly károkat okozhat az agyműködésben. A kutatók ugyanakkor úgy vélik, ez a hanyatlás visszafordítható, ha az érintettek áttérnek egy egészségesebb étrendre.