Rombolják az agyadat ezek az ételek – a fiatalok kedvencei, de sokat árthatnak

Egyes élelmiszerek kifejezetten ronthatják a térbeli tájékozódási képességedet, vagyis azt, hogy megjegyzel-e egy két pont közötti útvonalat.

A magas zsír- és cukortartalmú étrend ronthatja az agyműködést – tudatta Facebook-követőivel nemrégiben az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó a Rizikometer. A Food Ingredients 1st cikke nyomán azt írták, hogy az említett élelmiszerek gyakori fogyasztása negatívan hat az emberek térbeli tájékozódási képességére.

szőke kisfiú és szülei pizzát esznek és tévéznek
Egyes élelmiszerek kifejezetten ronthatják a térbeli tájékozódási képességet. Fotó: Getty Images

Az egészségtelen étrend meglepő hatása

Az ausztrál Sydney-i Egyetem kutatóinak közelmúltban publikált tanulmánya szerint az étrend tájékozódási képesség gyakorolt hatását egy egy virtuális valóság alapú labirintusban tesztelték a tudósok. Megállapították, hogy azok a 18-38 évesek, akik kevesebb zsírt és cukrot fogyasztanak, jobban teljesítenek ezeken a memóriaalapú teszteken. Az eredmény ráadásul független volt a testtömegindextől (BMI) és az általános memóriától, inkább a hippokampusz – vagyis az emlékezetért és tájékozódásért felelős agyterület – működésén múlott az egész.

Veszélyben a fiatalok agya

A tanulmány szerzői felhívták a figyelmet arra, hogy a helytelen étrend már fiatal korban is komoly károkat okozhat az agyműködésben. A kutatók ugyanakkor úgy vélik, ez a hanyatlás visszafordítható, ha az érintettek áttérnek egy egészségesebb étrendre.

