Vécépapír vagy nedves popsitörlő? Egyik sem kell a leghigiénikusabb végeredményhez (x)

Ötven éve töröljük, igen, papírral, mert ezt szoktuk meg. Miközben persze halljuk, hogy más népeknél ez egyáltalán nem evidencia. Valahol zuhanyoznak, másutt bidét használnak, vagy kézi vízszórót… Manapság sokan elgondolkodnak: biztos, hogy a vécépapír-használat a legkellemesebb és leghigiénikusabb opció a toaletten? Hm, biztos, hogy nem. Hiszen a legnagyobb gondossággal végzett törlés után is marad némi szennyeződés, ami nemcsak a fehérneműnek árt, de a bőrünknek is. Másrészt válasszuk bár a leglágyabb papírt, mindenképp kidörzsölheti a fenekünket, különösen, ha érzékenyek vagyunk rá, esetleg eleve van valamilyen problémánk e kényes területen. Aranyérbetegség esetén a végbélkörnyék intenzív dörzsölése akár súlyosbíthatja is a tüneteket. Ilyen módon az érintés- és fájdalommentes székletürítés utáni tisztálkodás hozzájárulhat a higiénéhez.

A vécépapír használatának problémái

Fotó: Getty Images

A hagyományos vécépapír használata során az erőteljes törlés irritálhatja, károsíthatja a végbél környéki érzékeny bőrt és nyálkahártyát. Ez különösen igaz a már kialakult aranyér esetén, amikor a terület eleve gyulladt, érzékeny. Az alapos papírhasználat során gyakran túl mélyre erőltetjük a papírt, ahol az aranyérnek nevezett vénás fonat található a végbélnyílás közelében. Amennyiben elérjük a papírral, a végbélnyíláson kívülre húzhatjuk és megsérthetjük a duzzadt vénás fonatot. A túlzott dörzsölés fokozhatja a fájdalmat, okozhat vérzést. Aki ilyesmivel küzd, annak különösen fontos, hogy olyan tisztálkodási módszereket találjon, amelyek kíméletesek, egyúttal hatékonyabbak is.

A Proktis-M tisztítóhab előnyei

Fotó: Proktis-M - Patikában kapható kozmetikum

A Proktis-M tisztítóhab innovatív eszköz a végbélnyílás környéki higiénia biztosítására, amely aranyeres panaszok esetén és végbélnyílás környéki műtétek után kimondottan előnyös. Ezt a terméket csak fel kell permetezni a végbélnyílás körüli területre, így kíméletes tisztítást tudunk elérni. A tisztítóhab mindennapi használatra is alkalmas. Mit tud pontosan?

Érintésmentes alkalmazás: a habot közvetlenül a tisztítandó területre lehet permetezni, elkerülve ezzel a fájdalmas érintést és a további irritációt.

Kíméletes tisztítás: speciális összetétele révén alaposan, mégis gyengéden tisztítja a végbél környékét anélkül, hogy kiszárítaná vagy károsítaná a bőr védőrétegét.

Bőrápoló hatás: a Proktis-M tisztítóhab nyugtató és bőrpuhító összetevőket tartalmaz, amelyek segítenek csökkenteni az irritációt és támogatják a bőr természetes regenerációját.

Használati javaslat

A Proktis-M tisztítóhab használata egyszerű és fájdalommentes. Székletürítés után permetezzen habot közvetlen közelről a végbélnyílás környékére, várjon fél percet, majd gyengéden öblítse le langyos vízzel. Ez a módszer biztosítja a gáttájék alapos tisztítását anélkül, hogy kézzel kéne érinteni az érzékeny területet.

További tippek az aranyér megelőzésére

Megfelelő étrend: a rostban gazdag táplálkozás és a kellő folyadékbevitel lágyítja a székletet, így csökkenti a székrekedés és az erőlködés kockázatát.

Rendszeres testmozgás: mindenfajta sport javítja a bélműködést, ezzel csökkenti az aranyér kialakulásának esélyét.

Az ülőmunka kerülése: ha munkánk miatt hosszú ideig kell ülnünk egyhelyben, óránként álljunk fel, és mozogjunk, tornázzunk néhány percet!

Próbálja ki a Proktis-M tisztítóhabot! A megfelelő higiéniai szokások kialakítása és a Proktis-M tisztítóhab használata együtt jelentősen hozzájárulhat az aranyeres higiéné fenntartásához és a mindennapi komfortérzethez. Mindig konzultáljon orvosával a megfelelő kezelési módszerek kiválasztása érdekében!