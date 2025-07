Magyarországon mintegy 400 nő életét követeli évente a méhnyakrák, és 1000-1200 új esetet diagnosztizálnak. A daganatok túlnyomó többségéért a humán papillomavírus (HPV) a felelős, amely az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzések egyike. Léteznek már olyan tesztek, amik a vírus kimutatására alkalmasak, de mi a teendőnk akkor, ha pozitív lesz az eredménye? Egy valamit semmiképpen se tegyünk ilyenkor: nem szabad kétségbe esni! Ha pozitív lett a HPV-tesztünk, az nem azt jelenti, hogy kialakult vagy akár a későbbiekben mindenképpen kialakul a szervezetünkben valamilyen rosszindulatú daganat. Fontos lehet ugyanakkor a szorosabb orvosi kontroll, illetve az, hogy mi is figyeljünk a tüneteinkre, a testünk jelzéseire.

Megfigyelni és várni: mit jelent ez a kezelésben?

Tudni kell azt is, hogy a HPV-fertőzés rendkívül gyakori, a statisztikák szerint tízből nyolc embert legalább egy alkalommal érint az élete során. Egyáltalán nem mindegy ugyanakkor, hogy melyik vírustörzs fertőzött meg bennünket: az alacsonyabb kockázati csoportba sorolható vírusváltozatokat általában néhány hónap alatt leküzdi az immunrendszerünk, amelyek így teljesen el is tűnnek a szervezetből. Vannak azonban kockázatosabb törzsek is – ilyen a 16-os, illetve 18-as számmal jelölt változat –, amelyek igazoltan elősegítik a méhnyakrák kialakulását, sőt, a férfiak esetében a pénisz, illetve a végbélnyílás környékén keletkező daganat kifejlődéséhez is hozzájárulhatnak. Itthon is elérhetőek olyan mintavételes tesztek, amik a méhnyakról lesodródott HPV-fertőzött sejteket képesek felismerni, illetve HPV-szűrést is lehet kérni a nőgyógyászati vizsgálat során.

Amennyiben igazolták, hogy a HPV valamelyik vírustörzsével fertőződtünk meg, úgy az egészségi állapotunk függvényében az orvos további vizsgálatokat írhat elő. Életbe léphet az úgynevezett „watch and wait” (magyarul: „figyelni és várni”) időszak a HPV-fertőzés kezelésében, amikor nem történik azonnali orvosi beavatkozás, hanem rendszeres ellenőrzéssel követik a fertőzés lefolyását. Ezt főként olyankor alkalmazzák, amikor alacsonyabb kockázatú HPV-típus fertőzte meg a beteget, és nincsenek érezhető panaszai. A tünetmentesség ellenére fontos a rendszeresebb orvosi kontroll, a szakember általában 3-6 hónapos intervallumokban, kontrollvizsgálatokon ellenőrzi a páciense állapotát. Ebben az időszakban megvizsgálja az esetleges bőrtünetek (szemölcsök) kialakulását, illetve a méhnyakrákot megelőző állapotú vagy rákos sejtek nyomait is rendszeresen figyeli. Emellett ismételt citológiai vizsgálatokat végeztethet, szövettani mintát is vehet annak érdekében, hogy a lehető legkorábban fény derüljön az esetleges elváltozásra.

Fontos, hogy mi magunk is figyeljük testünk jeleit és minden gyanús tünetről beszámoljunk a nőgyógyásznak: a szokatlanul erős és a korábbinál hosszabb menstruációs ciklus például intő jel lehet, és a méhnyak irritációjáról árulkodhat. Emellett a szokatlan szagú és állagú hüvelyi folyás, az indokolatlan fáradtság és hirtelen testsúlyvesztés is mind olyan tünetek, amelyek kapcsán konzultálnunk kell egy szakemberrel.

Ne szorongjunk miatta, tegyünk ellene!

Az odafigyelés elengedhetetlen, de semmiképpen se szorongjunk az állapotunk miatt, hiszen ezzel csak rontunk a helyzeten. A tartós stressz ugyanis igazoltan rontja az immunrendszer megfelelő működését, ami miatt a szervezetünk is nehezebben tud felülkerekedni a víruson. Sőt, hosszabb távon a szorongó állapot olyan súlyos betegségek kialakulásában is szerepet játszhat, mint bizonyos keringési rendellenességek vagy akár egyes daganatok. Ahelyett, hogy stresszelnénk a HPV-fertőzés miatt, szerezzük vissza a kontrollt a testünk és az egészségünk felett, és tudatosan tegyünk azért, hogy minél hamarabb meggyógyuljunk. Törekedjünk az egészséges életmódra és étrendre, erősítsük az immunrendszerünket, valamint fordítsunk kiemelt figyelmet a megfelelő intimhigiéniára.

A patikákban vény nélkül is elérhető a Colpofix hüvelyi gélspray, amely elősegíti a méhnyaki elváltozások visszafejlődését, a HPV kiürülését, illetve a hüvelyflóra egyensúlyát is helyreállítja. A gélspray egyedülálló permetformátuma lehetővé teszi a készítmény egyenletes és hatékony eloszlását a hüvelyhámon, visszafolyás nélkül. Az adagolófej ergonomikus kialakításának köszönhetően a méhnyak könnyen és pontosan elérhető, így ott hat, ahol a vírus támad. A Colpofix gélspray hatóanyagai egymást kiegészítve segítik a méhnyaki elváltozások visszafejlődését, megvédik a hüvelyhámot a külső behatásoktól, kórokozóktól, helyreállítják és fenntartják az egészséges hüvelyflórát. Klinikai vizsgálatban azt tapasztalták, hogy a Colpofix-kezelésben részesült nőknél nagyobb arányban fejlődtek vissza az enyhe fokú méhnyakelváltozások és javult a hámújraképződés, mindössze fél év alatt.

