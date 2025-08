A hőhullám sokak fejében a változókorhoz kapcsolódik – joggal. A női klimax egyik legismertebb tünete a hirtelen jelentkező, néhány perces intenzív hőérzet, amelyet gyakran verejtékezés, kipirulás, szapora szívverés és nyugtalanság kísér. Ám fontos tudni, hogy nemcsak a változókorú nők élhetnek át ilyen rohamokat: fiatalabb nők, férfiak – sőt gyerekek is – tapasztalhatnak hasonló tüneteket, igaz, eltérő okokból.

A hőhullámok mögött álló különböző okok

A változókori hőhullámok elsősorban hormonális eredetűek. A nőknél az ösztrogénszint csökkenése borítja fel a szervezet hőháztartását szabályozó egyensúlyt. Az agy hőszabályozó központja érzékenyebbé válik, és már kisebb hőmérséklet-változásokat is túlreagál, ami hőhullám formájában jelentkezhet. Érdekesség, hogy a férfiaknál is létezik egyfajta „férfiklimax” vagy andropauza, amely az életkor előrehaladtával fokozatosan csökkenő tesztoszteronszinthez köthető, és ehhez szintén társulhatnak hőhullámszerű epizódok, bár ezek általában kevésbé hevesek, és ritkábban fordulnak elő.

Ám a hormonháztartás zavarain túl számos más tényező is kiválthat ilyen tüneteket életkortól és nemtől függetlenül. A hőhullám ugyanis nem kizárólag hormonális eredetű lehet.

A férfiakat andropauza sújthatja középkoruk után - Fotó: Getty Images

Külső és belső hatások, amik hőhullámot okozhatnak

Környezeti hőmérséklet: a nyári meleg, egy túlságosan fűtött szoba vagy szintetikus anyagból készült ruhák is hozzájárulhatnak a túlmelegedéshez, különösen éjszaka.

Alvás közbeni hőhullámok: ilyenkor a testhőmérséklet természetes ingadozása, a szorongás, a stressz vagy akár a hálószoba levegőjének minősége is szerepet játszhat.

Súlyfelesleg: a zsírpárnák hőszigetelő hatása miatt a túlsúlyos emberek hőérzete hajlamosabb felborulni, ráadásul az anyagcseréjük is máshogy működik.

Táplálkozás: a csípős, fűszeres ételek átmeneti értágulatot okozhatnak, ami kipirulással és melegérzettel járhat. Az alkohol és a koffein is gyakran „bekapcsolja a belső radiátort”.

Gyógyszerek mellékhatása: bizonyos gyógyszerek – így például antidepresszánsok, ópiáttartalmú fájdalomcsillapítók, csontritkulásra adott készítmények – gyakori mellékhatása lehet a hőhullám.

Lelkiállapot: a stressz, a szorongás vagy pánikrohamok is járhatnak hőhullámszerű tünetekkel, hiszen a fokozott idegrendszeri aktivitás befolyásolja a vegetatív funkciókat, így a hőszabályozást is.

Hogyan enyhíthetők a tünetek?

A hőhullámokat okozó vagy súlyosbító tényezők egy része életmódbeli változtatásokkal befolyásolható. Ilyenkor könnyű, réteges öltözködés javasolt. Éjszaka különösen fontos a hűvös, jól szellőző környezet. Érdemes visszafogni a csípős ételek, az alkohol és a koffein fogyasztását. Nemcsak az anyagcserére és testsúlyra hat pozitívan, de a stressz csökkentésében is segít a rendszeres testmozgás. Relaxációs technikák, légzőgyakorlatok, jóga vagy meditáció segíthetnek a pszichés háttér kezelésében. Egy jó napirenddel és alvási rutin kialakításával az éjszakai hőhullámok mérsékelhetők.

Hormonmentes segítség a változókori tünetek enyhítésére

A változókori hőhullámok és hangulatingadozások sokak életét keserítik meg, ám sokan nem alkalmaznak hormonpótló terápiát, akár saját döntésből, akár egészségügyi okok miatt. Ilyen esetekben jó választás lehet egy hormonmentes, természetes eredetű növényi gyógyszer, például a Remifemin Plus filmtabletta, amely két jól ismert gyógynövény – a poloskavész (Cimicifuga racemosa) és az orbáncfű – hatóanyagait kombinálja. A speciális Cimicifugakivonat képes mérsékelni a hőhullámokat, és segíthet az alvásminőség javításában is. A lelki tünetek (mint az ingerlékenység vagy szorongás) esetén az orbáncfű kivonatának enyhe hangulatjavító hatása érvényesül. A két gyógynövény együttes hatása a menopauzális testi és lelki panaszok széles körét célozza meg, ráadásul klinikai vizsgálatokkal igazoltan hatékony és biztonságos. Mivel nem tartalmaz hormonokat, orvosi felügyelet mellett azok számára is biztonságos lehetőség, akiknél a hormonpótlás ellenjavallt vagy akik természetes úton szeretnék kezelni tüneteiket. A Remifemin Plus ellenőrzött összetételű és minőségű, növényi eredetű gyógyszer – a kívánt hatás rendszeres szedéssel érhető el. A napi adag a panaszok súlyosságától függően alakítható.

Vény nélkül kapható gyógyszer / Fotó: Phytotec Hungária Bt.

Mint írtuk, bár a hőhullámokat legtöbbször a menopauzával azonosítjuk, a tünet mögött számos más, életkortól és nemtől független kiváltó ok is állhat. Épp ezért fontos, hogy ha visszatérően jelentkeznek ilyen epizódok, ne csak legyintsünk rájuk, hanem próbáljuk megérteni a hátterüket. A változókort élők számára pedig megnyugtató lehet a tudat, hogy a természetes eredetű, hormonmentes gyógyszerek enyhülést hozhatnak.