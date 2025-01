Bevált tippek menstruációs fájdalomra

A fájdalmas menstruáció a cikluszavar egyik formája, amely mögött az esetek nagy részében nem betegség áll, hanem az, hogy a női hormonális szabályozó rendszerben valamilyen okból zavar támad. Ilyen esetben léteznek bizonyos házi „praktikák”, amelyek a gyógyszeres kezelés nélkül vagy mellett is segíthetnek a fájdalom leküzdésében.

Az alhas melegen tartása

Az alhasra vagy deréktájra helyezett melegvizes-palack vagy egyéb melegítő eszköz csökkentheti az izomgörcsöket és a fájdalmat. Egy 2018-ban publikált kutatás szerint a melegítésnek olyan eredményes fájdalomcsillapító hatása van, mint a nem szteroid gyulladáscsökkentőknek. A célnak megfelel egy meleg vízzel töltött palack, melegvizes fürdő vagy egy felmelegített törölköző – de természetesen kaphatóak kifejezetten erre a célra gyártott termékek is.

Fotó: Getty Images

Masszázs esszenciális olajokkal

A masszázs sok mindenre segítséget nyújt, főleg, ha kihasználjuk a gyógynövények adta lehetőségeket. Rengeteg illóolaj létezik, amelyek ismert hatása a relaxáció elősegítése és az izomgörcsök, ezáltal a fájdalom oldása. Ezek a menstruációs görcsök esetén is remekül használhatóak – nem mellesleg a pszichés stresszt is kiválóan oldják.

Megfelelő diéta

A menstruációs fájdalmat fokozhatják azok az ételek, amelyek puffadást és vízvisszatartást okoznak. Ilyenek például a zsíros ételek, az alkohol, a magas szénhidráttartalmú ételek, a koffein és a túlzott sóbevitel.

Ezeknek az átmeneti elhagyásával csökkenthetjük az izomgörcsöket és a vízvisszatartásból fakadó, feszítő érzést. Helyettük célszerű gyömbér- vagy kamillateát fogyasztani egy kevés citrommal. A menstruációs fájdalmat csökkentő diéta alapvetően nem feldolgozott élelmiszereket, rostokat és különböző vitaminokat tartalmaz nagyobb mennyiségben. Ne felejtkezzünk el a vitaminpótlásról sem: a B6-, a D-vitamin, a folsav, a kalcium és a magnézium mind segíthet a jobb közérzet elérésében.

Stresszkezelés

Igyekezzünk csökkenteni a stresszt, amely zavart okozhat a hormonműködésben. A stressz csökkentése, beláthatjuk, nem egyszerű, de saját magunk érdekében fontos olyan stresszkezelési technikákat elsajátítani, amelyek hosszú távon is a hasznunkra lehetnek.

- A tudatos légzés könnyen megtanulható, és ezzel gyorsan és látványosan csökkenthetjük a stresszt. Ilyenkor sokat segíthet, ha pár percig tudatosan mély levegőket veszünk, koncentrálunk a be- és kilégzés folyamatára. Az egyenletes légzés automatikusan csökkenti a stresszhormonok szintjét a szervezetünkben, mérsékli a szívverések gyakoriságát, és csökkenti a vérnyomást.

- A zenehallgatás nagyon pihentető hatással lehet a testre és az elmére is. A lassú ütemű zene elősegíti a vérnyomás és a pulzus, valamint a stresszhormonok csökkentését. Ha úgy érezzük, nagyon szorongunk vagy felhúztuk magunkat a munkahelyen, akkor viták helyett hallgassunk egy kis zenét. Az esti rutinba is beépíthető a zenehallgatás, hiszen nagyon nyugtató hatással lehet ránk.

- A University of Sussex vizsgálata szerint elég csupán 6 perc olvasás ahhoz, hogy csökkenjen a stresszhormonszintünk, így érdemes beiktatni a mindennapokba.

- A meditáció lényege a kavargó gondolatok lecsendesítéséről és a lélegzésről szól, nekünk pedig épp erre van szükségünk a stressz csökkentésére. Végtelenül egyszerű módja, ha megállunk pár percre, és csak számoljuk a levegővételeket, legalább tíz levegővételig.

Cikluszavar, PMS? Többféle női problémára nyújthat hormonmentes segítséget a barátcserje nevű gyógynövény. Mutatjuk, mi mindent kell tudni róla és mire figyeljünk, ha ilyen összetételű készítményt alkalmaznánk!

Gyógyító mozgásformák

A tempós séta, a jóga vagy a pilátesz jó választás. Az intimtorna több szempontból is hasznos, a menstruációs fájdalmakat is enyhítheti. Sokat segít az is, ha pár másodpercig csak magunkra figyelünk és mély hasi légzést végzünk.