A PMS, azaz a premenstruációs szindróma a fogamzóképes korú nők 75 százalékát érintheti, 20-40 százalékuk pedig havi rendszerességgel tapasztalja meg a szindróma okozta panaszokat. A PMS tünetei között több mint 150 féle panaszt tartanak nyilván, az azonban egyénenként változó lehet, hogy kinél milyen típusú és súlyosságú tünetek jelentkeznek.

Sok-sok nő szokta havi rendszerességgel átélni a cikluszavar kellemetlenségeit is. A nagykönyv szerint a női ciklus 28 napos. Bár a hossza ettől egyénenként némileg eltérhet, ha túlságosan korán, azaz 21 napnál hamarabb, vagy túlságosan későn, vagyis 35 nap után jön meg a vérzés, az már cikluszavarra utalhat.

Nem ritka, hogy a premenstruációs tünetek kezelésére vagy a cikluszavar megszüntetésére a szakemberek hormontartalmú fogamzásgátlókat ajánlanak – amelyek valóban hatékonyan tudják kezelni a problémákat, de a mellékhatásaik miatt sok nő vonakodik a szedésüktől. Számukra (is) segítséget jelenthet a barátcserje nevű gyógynövény termésének gyógyszer minőségű kivonata, amely bizonyítottan csökkentheti a PMS tüneteit és segíthet a ciklus szabályozásában.

Mi is az a barátcserje?

A barátcserje egy Görögországban, Olaszországban és a Közel-Kelet egyes részein őshonos növény, amelynek bogyós termését az ókor óta használják kifejezetten női problémák kezelésére – például a termékenység fokozására vagy a menstruációs ciklus szabályozására. A modern tudomány az 1900-as évek elején kezdte kutatni a növény menstruációra, illetve menopauzára gyakorolt jótékony hatásait.,

Hogyan hat a barátcserje a PMS-re?

Az elmúlt évtizedekben számos kutatás alátámasztotta a barátcserje jótékony hatásait. Néhányat említünk azokból a publikációkból, amelyek gyógyszer minőségű, azaz ellenőrzött és állandó minőségű barátcserjetermés-kivonatot tartalmazó vizsgálatok eredményeiről számolnak be. Egy 2017-ben készült metaanalízis arra jutott, hogy a barátcserje hozzájárulhat a PMS-tünetek enyhítéséhez, ráadásul a menstruációs fájdalmak mérséklésében és a termékenység fokozásában is hatékonynak bizonyult. Egy 2001-es kutatás megállapította, hogy a barátcserje különösen jó alternatívát jelenthet azon nők számára, akiknek a kínzó menstruációs panaszaik mögött semmilyen más szervi eltérést nem találtak. Egy másik, 2019-es vizsgálatban a PMS-panaszokkal küzdő, barátcserje-kezelésben részesült nők jelentősen enyhébb tünetekről számoltak be 3 hónap után, mint a placebóval kezelt kontrollcsoport.

Hogyan hat a barátcserje a cikluszavarra?

A barátcserjekivonatot placebóval összehasonlító vizsgálatokban a barátcserje jótékonyan tudott hatni a menstruációs ciklus rendszerességére, méghozzá úgy, hogy megnövelte a luteális fázis (a tüszőrepedést követő szakasz) hosszát. Ez azért fontos, mert a lerövidült luteális fázis következtében kialakult progeszteronhiány csökkent termékenységgel és a menstruáció szabálytalanságával szokott együtt járni.

Mivel magyarázható a barátcserje jótékony hatása?

Bár a barátcserje nem tartalmaz semmilyen hormont, közvetett hatása van a szervezet hormonális folyamataira oly módon, hogy az agy dopaminreceptorainak stimulálásával segíti a menstruációs ciklus szabályozását. Számos nőgyógyászati probléma, köztük a cikluszavar és a PMS hátterében is valamilyen hormonális zavar, a prolaktin szintjének megemelkedése vagy a progeszteron túl alacsony szintje áll.

A kutatók úgy vélik, hogy a barátcserje fokozni tudja a dopamin aktivitását az agyban, amely gátolja a prolaktin nevű hormon felszabadulását. A prolaktinszint csökkenésével pedig helyreállhat a petefészekben termelődő hormonok, az ösztrogén és a progeszteron egyensúlya.

Milyen esetekben segíthet még a barátcserje-kivonat?

A barátcserje terméséből előállított kivonatok az alábbi problémák esetén ajánlhatók:

- menstruációs zavar,

- cikluszavar,

- klimax,

- meddőség,

- PCOS.

Premens – a barátcserje erejével

A PMS gyógyszeres terápiáját korábban döntően a hormonális vagy a hormonreceptorokra ható készítmények adták, amelyek szedése sokaknál kedvezőtlen mellékhatásokkal járhat együtt. Ezekkel szemben a Premens tabletta fő összetevője természetes eredetű, a barátcserje termésének állandó minőségű, standardizált kivonata, amelynek legalább 3 hónapos, folyamatos szedése bizonyítottan segít a PMS több tünetének enyhítésében, ráadásul a menstruációs ciklus zavara esetén is hasznos lehet.

Vény nélkül kapható, barátcserjekivonat-tartalmú gyógyszer / Fotó: Phytotec Hungária Bt.

A Premens az egyetlen elérhető gyógyszerminőségű barátcserjekivonat-tartalmú készítmény hazánkban PMS és cikluszavar kezelésére. Igaz ugyan, hogy a kereskedelemben étrend-kiegészítőként is előfordul a barátcserje, ezen termékek azonban nem feldolgozott és koncentrált hatóanyagokat tartalmaznak, hanem általában a növény terméséből készült őrleményt. Mivel a barátcserje az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Tudományos Tanácsadó Testülete által az élelmiszerekben, étrend-kiegészítőkben való alkalmazásra nem javasolt növények között szerepel, ezért nem gyógyszerkészítményként terápiás célra való használata tiltott.

Nyúljunk bátran a gyógynövényekhez, amelyek mindennapi problémákat enyhíthetnek!

Bár a modern készítmények zöme szintetikus hatóanyagot tartalmaz, számos olyan készítmény van forgalomban, amely növényi alapú. Vannak olyan gyógynövényalapú gyógyszerek, amelyeknek hatásossága a szintetikus gyógyszerekéhez hasonlóan klinikai vizsgálatokkal alátámasztott, és vannak olyan javallatok is, amelyekben a mai napig a növényi kivonatok számítanak a legjobb választási lehetőségnek. A nagy forgalmú növényi gyógyszerekre példaként említhető az orbáncfű, amelynek jól alátámasztott antidepresszáns hatása van, a fürtös poloskavész, amely klimaxos tünetekre vagy a barátcserje is, amely a cikluszavarban, illetve a premenstruációs szindróma tüneteinek enyhítésére bizonyítottan hatásos.

Fontos különbség: növényi gyógyszerek vs. étrend-kiegészítők

A növényi gyógyszerek mindig ellenőrzött körülmények között termesztett, és feldolgozott gyógynövények állandó minőségű kivonatát tartalmazzák. Számos növényi gyógyszer esetében pedig a terápiás hatást – a szintetikus gyógyszerekhez hasonlóan – klinikai vizsgálatokkal is igazolták. Az étrend-kiegészítők jogilag az élelmiszerek közé tartoznak, és a gyógyszerekhez képest sokkal enyhébb szabályok érvényesek rájuk, továbbá gyógyhatás sem várható el vagy tulajdonítható nekik. Vannak olyan gyógynövények is, amelyeket étrend-kiegészítőkben egyáltalán nem szabad alkalmazni, viszont forgalomba kerülhetnek gyógyszerként, gyógyszer-hatóanyagként, mivel ilyenkor az összetétel, hatás és biztonságosság vizsgálatokkal igazolt és dokumentált.

Erre példa a fent említett barátcserje is, amelynek hatása cikluszavarban és premenstruációs szindrómában összefügg azzal, hogy a női hormonális szabályozásra hat. Ez a fajta korlátozás tehát a fogyasztók érdekében történik: nemcsak biztonságosabb alkalmazást tesz lehetővé, hanem arra is garancia, hogy a vásárló állandó összetételű, bizonyított hatású termékhez jusson.

A hamisított gyógynövénykészítményekről röviden

Annak ellenére, hogy időről időre lehet hallani arról, hogy egyes gyógynövénytermékek minőségével problémák vannak, a szórványos jelentések nem alkalmasak a valós kockázat felmérésére.

Bár a termékek minőségellenőrzése döntően hatósági feladat lenne (és ez gyógyszerek esetén meg is valósul), az étrend-kiegészítőként vagy egyéb kategóriába sorolt termékek minőségével kapcsolatban a legtöbb kutatást egyetemi vagy magánlaborok végzik. Ilyen kutatásokat összegez és értékel az USA-beli civil kezdeményezés, az ABC-AHP-NCNPR Botanical Adulterants Prevention Program (BAPP).

A legújabb kutatási eredményeikből kiderült, hogy a növényi összetevők hamisítása komoly problémát jelent napjainkban, és főleg az étrend-kiegészítőként értékesített termékeket érinti. A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények egyike esetén sem volt kimutatható minőségi probléma, hamisítás – legalábbis a szervezet kutatási eredményei erre jutottak. Mindez nem meglepő, hiszen a gyógyszerek forgalmazása, gyártása, minősége szigorúan ellenőrzött, az étrend-kiegészítők esetén a minőség garanciáját csupán a gyártó igényessége, elkötelezettsége garantálja. Sok gyártó saját laborjában vagy független laboratóriumban ellenőrzi a felhasznált alapanyagok minőségét, de mivel ez nem kötelező, természetesen akad ellenpélda is.