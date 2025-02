A 6 legjobb koleszterincsökkentő: hatékony, hosszú távú megoldást hoznak

Minden sejtünkben megtalálható, és a hormontermelésben is fontos szerepet tölt be – szervezetünknek nagy szüksége van koleszterinre, amelynek egy részét májunk termeli, egy másik részét pedig táplálkozás útján visszük be. Lényegesek azonban az arányok, a túl sok koleszterin ugyanis nemhogy nem előnyös, de egyenesen káros hatással van az egészségre. Különösen a köztudatban csak rossz koleszterinként élő alacsony sűrűségű lipoprotein (LDL) veszélyes, amely felszaporodva lerakódhat a verőerek belső falán. Az így képződő plakkok idővel egyre jobban beszűkítik és egyre merevebbé teszik az ereket, fokozva egyebek mellett a szívinfarktus és a stroke kockázatát.

A magas koleszterinszint kezelésében – orvosi javaslatra – többféle gyógyszer is elérhető. Legalább ennyire fontos azonban az életmód is, amelyen megfelelően változtatva jelentősen javíthatók lehetnek a vérzsírértékek. Alábbi galériánkban a Mayo Klinika, a MedlinePlus a Brit Szív Alapítvány (BHF) és az Amerikai Szív Társaság (AHA) gyűjtései alapján szedtük csokorba a legfontosabb életmódbeli eszközöket a koleszterinszint javításához.