Veszélyes a fülbe került víz

A nyári időszakra jellemző problémákról, illetve ezek megelőzéséről és kezeléséről dr. Moric Krisztina, a Fül-orr-gégeközpont orvosa beszél.

Fülbe jutott víz

Strandolás vagy hajmosás után előfordulhat, hogy úgy érezzük, a fülbe került víz nem távozott a fülből. Ez nem csak kellemetlen, hanem veszélyes is: ha a víz bent reked, a hallójáratot feláztatva komoly szövődményeket is okozhat. Ilyen esetben hajtsuk enyhén hátra a fejünket, majd az érintett oldal felé hajtva próbáljuk a vizet kicsorgatni. Közben a másik oldalon a fejünket óvatosan megütögethetjük a tenyerünkkel. De megoldhatja a problémát az is, ha a problémás fülre nyomjuk a tenyerünket, a fejet enyhén oldalra billentjük, majd egy hirtelen mozdulattal elvesszük a kezünket a fülünkről. Ha mégsem sikerül megszabadulni a vízben rekedt víztől, forduljunk fül-orr-gégészhez - ismerteti a szakember.

Gyakori nyári panasz a halláscsökkenés és a fülfájás. Fotó: 123rf

Nyári hallásromlás

A fesztiválszezon és a koncertek mellett a meleg is nagy próbatétel a füleinknek és a hallásunknak. Ilyenkor ugyanis több fülzsír termelődik az arra hajlamos egyéneknél. Ez gyakran képez fülzsírdugót a fülben, aminek az első jele a halláscsökkenés is lehet. Gyakran ez is szerepet játszik abban, hogy a fülbe került víz nem tud távozni. Ha a fülzsírdugó a víz hatására megduzzad, a mögötte lévő víz beszorul, így már nemcsak a halláscsökkenéssel, hanem a hallójárat gyulladás - vagy másnéven úszófül - lehetőségével is számolnunk kell. A fülzsírdugót fül-orr-gégészeti rendelésen rövid idő alatt biztonságosan el lehet távolítani. Nem javasolt otthoni módszerekkel próbálkozni, mert a fülzsírdugót beljebb tolhatjuk, vagy akár a fület is felsérthetjük - figyelmeztet a fül-orr-gégész.

Fülfájás

Az ebben az időszakban jelentkező fülfájás gyakran a fent említett úszófül nevű betegség tünete. Ha a külső fül érzékeny bőre - például egy strandolós nap alatt, amikor sok időt töltöttünk a vízben - felázik, könnyebben kaphatunk el fertőzéseket. A külső fül gyulladása erős fájdalommal jár, fülfolyás,lázis jelentkezhet. Ilyen esetben mindenképp forduljunk orvoshoz! A gyógyuláshoz gyulladáscsökkentő fülcsepp használatára és antibiotikum szedésére is szükség lehet.

Allergiás orrdugulás

Sokan szenvednek szénanáthától, ám nem mindegy, hogy mivel próbálják enyhíteni az allergiás tüneteket. A nátha esetén bevált nyálkahártya lohasztó készítmények általában csak 7-10 napig használhatóak biztonsággal, anélkül, hogy az orrnyálkahártyát károsítanák, vagy orrcseppfüggőséget okoznának.

A pollenszezonban, allergiás orrdugulás és orrfolyás ellen a hosszabb távon is biztonsággal alkalmazható szteroid orrspray javasolt. A készítményeket receptre lehet beszerezni. A kezelőorvos a tüneteink alapján mérlegel, és így a nekünk legmegfelelőbb terméket javasolja majd. Azonban ezt is csak a megadott dózisban és ideig szabad alkalmazni - magyarázza a szakember.

Gyakori éjjeli köhögés

Többek között a légúti allergia nem megfelelő kezelése is okozhat krónikus arcüreggyulladást, amelynek gyakori tünete a hátsó garatfali csorgás. Ilyenkor az egészséges emberekben is termelődő orrváladék mennyisége megnő és hátrafelé, a garat irányába csorog. Ez fekvő helyzetben éjszakai ingerköhögést okozhat, nappal torokköszörülés, kaparó érzés, rossz lehelet is jelentkezhet. Ilyen esetben nagyon fontos a fül-orr-gégészeti vizsgálat, a tünetek hátterében ugyanis a légúti allergia és a krónikusarcüreggyulladásmellett orrpolip és reflux betegség is állhat - emeli ki dr. Moric Krisztina.