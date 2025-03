Terheléses vércukorvizsgálat: erről árulkodhat az eredmény

Az összefüggő felhőzet és csapadékzóna fokozatosan halad északkelet felé, miközben délelőttől délnyugat felől már szakadozik, csökken a felhőzet, ezt követően ott megindul a gomolyfelhő-képződés. A déli óráktól záporok, zivatarok alakulnak ki, kisebb eséllyel a délkeleti tájakon. Főként a déli országrészben támad fel a délies szél, ott erős, délnyugaton viharos lökések is előfordulnak. Emellett a zivatarokhoz kapcsolódóan is előfordulhatnak viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északnyugati felén 8 és 15 fok között, délkeleti tájain 20 fok körül alakul. A mostani időszak változékony időjárása az orvosmeteorológiai helyzetre is kedvezőtlen hatással bír. Meleg jellegű fronthatás érvényesül ma.