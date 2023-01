Méhnyakrákszűrés után: mi micsoda a leleten?

A méhnyakrákszűrés egy nagyon fontos vizsgálat, amelynek eredménye miatt sokan már előre idegeskednek. Aztán, amikor végre kézhez kapják a leletet, gyakran nem is igazán értik rajta, hogy mi áll rajta. Az alábbiakban igyekszünk segítséget nyújtani az értelmezéshez. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a lelet értékelése és a diagnózis felállítása minden esetben az ebben kompetens orvos feladata.

A Papanicolaou-féle osztályozás, avagy a P-skála

A legtöbben a P-skála szerinti osztályozást ismerik, ám érdemes tudni, hogy egyes esetekben ez önmagában kevés. Ettől még persze nem árt, ha tudjuk, melyik besorolás mire utal:

P0: értékelhetetlen eredmény, a vizsgálatot meg kell ismételni.

P1: negatív lelet, nincsenek kóros sejtek.

P2: negatív eredmény, a normál hámsejteken kívül kis mennyiségben fehérvérsejt van.

P3: kóros eredmény, ugyanis a normál hámsejtek mellett gyulladás is jelen van, és a kóros sejtburjánzás nem zárható ki.

P4: pozitív eredmény, kóros sejtek vannak jelen nagyobb mennyiségben.

P5: pozitív eredmény, egyértelműen daganatra utal.

Aktív szexuális életet élő nők esetén a leggyakoribb eredmény a P2. Az ennél magasabb értékek esetén viszont mindenképp alapos kivizsgálás és megfelelő kezelés szükséges – mutatott rá dr. Hernádi Balázs, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyászati daganatokkal is foglalkozó nőgyógyásza. Amikor pedig az eredmény nem is negatív, de még nem is rákos, az rákmegelőző állapotnak kell tekinteni. Ezért is nagyon fontos a rendszeres szűrés, hogy még idejében felismerjék a problémát. A gyógyulás kulcsa ugyanis az idejében megkezdett terápia – figyelmeztetett a szakember.

A méhnyakrákszűrés egy nagyon fontos vizsgálat, a leletet viszont nem könnyű értelmezni. Fotó: Getty Images

Bethesda klasszifikáció

Ahogy már említettük, a P-skála önmagában ma már kevés. Ezért a legpontosabb leleteken már feltüntetik az úgynevezett Bethesda klasszifikáció eredményeit is. Ezzel már lényegesen több információhoz lehet jutni, pontosabb képet lehet kapni a páciens állapotáról. Ez is nagyban segíti a helyes és korai diagnózis felállítását, illetve – szükség esetén – a lehető leghatékonyabb kezelési terv összeállítását.

A Bethesda klasszifikációval árnyaltabban lehet megkülönböztetni az elváltozásokat, ez ugyanis lényegesen részletesebb, mint a P-skála. Az eredmény általános minősítése lehet negatív, kóros és neoplasztikus (daganatos). Ezenkívül az alábbi rövidítéseket tüntethetik fel a leleten:

LSIL: enyhe laphámelváltozás, amely nem utal rákmegelőző állapotra és gyakran magától gyógyul, antibiotikumos vagy gyulladáscsökkentő kezelésre azonban szükség lehet.

HSIL: súlyos laphámelváltozás. HPV-vizsgálatra van szükség, és akár a konizáció (LOOP), vagyis a méhnyak kúp alakú kimetszése is indokolt lehet.

ASC-US: kóros lelet, vagyis fellelhetőek atípusos sejtek, de még nem LSIL-ről van szó. A vizsgálat megismétlésére van szükség.

ASC-H: Több atípusos sejt van jelen, és felmerül a gyanú a HSIL-re. Konizáció is indokolt lehet.

AIS: mirigyhám-eredetű, korai rákos elváltozás.

CIN I.: enyhe diszplázia (rendellenes fejlődés) (LSIL)

CIN II.: közepes diszplázia (HSIL)

CIN III.: nagymértékű diszplázia

CIS: a területen daganatos elváltozás látható.

Feltüntethetik továbbá, hogy van-e invázió, vagyis terjednek-e a rákos sejtek. Ha nem, akkor a „nincs invázó” jelzés kerül a leletre. Ha nem dönthető el egyértelműen, azt az „invázió gyanúja”, ha pedig minden kétséget kizáróan rosszindulatú daganatról – karcinómáról – van szó, azt az „invazív carcinoma” kifejezéssel jelölik.

A szakember kiemelte azt is, hogy önmagában a citológiai vizsgálat (kenet, LBC) sok esetben nem elegendő a pontos diagnózis felállításához. További, kiegészítő, úgynevezett differenciáló vizsgálatokra lehet szükség.

Hogyan kezelik a kóros elváltozásokat?

A terápia az adott eredményektől függ. Bizonyos, enyhén kóros eredmények esetén elegendő lehet a gyulladáscsökkentő vagy antibiotikumos kezelés, illetve a lokális hüvelyi kezelés. De indokolt esetben konizáció, vagy akár nagy műtét is szükséges. A nem idejében felfedezett méhnyakrák esetén kiterjesztett radikális operáció vagy kemoterápia/sugárterápia indokolt. Hangsúlyozandó ugyanakkor, hogy minél kisebb a daganat annál jobbak a kilátások.

