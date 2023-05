Mutatjuk, mennyire bízhatsz a ChatGPT diagnózisában

Mindenképpen figyelemre méltó, hogy a ChatGPT a közelmúltban képes volt teljesíteni az amerikai orvosi licenszhez szükséges vizsgát. Mint azt dr. Stephen Hughes sebész, sürgősségi szakorvos, az Anglia Ruskin Egyetem oktatója írja a The Conversation oldalán megjelent cikkében, a diagnosztika számítógépes támogatása hosszú évek óta gyorsan fejlődő terület. A mesterséges intelligencia (MI) megjelenése azonban, amely a teljes internetet képes átkutatni válaszokat keresve ahelyett, hogy korlátozott adatbázisokra támaszkodna, egészen új utakat nyithat. Érdemes lehet azonban egyelőre óvatosan kezelni.

Hughes felhívja a figyelmet egy pár héttel ezelőtti kísérletre. Egy amerikai orvos azt a feladatot adta a ChatGPT-nek, hogy állítson fel potenciális diagnózist egy alhasi fájdalommal küzdő fiatal nő panaszai alapján. Az eszköz több reális forgatókönyvet is felvázolt, beleértve például a vakbélgyulladást és a petefészekcisztát, ugyanakkor nem vetette fel a méhen kívüli terhesség lehetőségét. Az orvos szerint ez egy súlyos mulasztás, amivel saját bevallása szerint Hughes is egyetért. „Nálam a ChatGPT nem ment volna át az orvosi záróvizsgákon ezzel a meglehetősen halálos teljesítménnyel” – hangsúlyozza.

A ChatGPT gyorsan tanul, de nem helyettesíti az orvossal való konzultációt. FOtó: Getty Images

Érdemes azonban megemlíteni, hogy a brit szakember maga is elvégezte az említett kísérletet, végül pedig a ChatGPT immár magabiztosan megállapította a méhen kívüli terhességet a differenciáldiagnózisban. Hogy mit is jelent ez? Nos, az eset felhívja a figyelmet a mesterséges intelligencia egy fontos tulajdonságára: arra, hogy képes tanulni. Feltehetőleg valaki szembesítette a tévedésével, a gép pedig elsajátította az új információt – éppen úgy, ahogyan azt egy orvostanhallgató is tenné hasonló helyzetben. Mindent egybevetve ez a képesség emeli ki a mesterséges intelligenciát az egyéb, korlátozottabb számítógépes diagnosztikai algoritmusok közül.

Egy aggódó szülő nem használ szakkifejezéseket

Hughest lenyűgözte a ChatGPT teljesítménye a kezdeti teszten, ezért úgy döntött, újabb kihívás elé állítja, méghozzá ezúttal egy jóval gyakoribb egészségügyi problémával. Egészen pontosan egy gyermek volt az elképzelt páciens, akinek fáj a torka, az arcán pedig vörös kiütések jelentek meg. Az MI ezen a ponton a többi között felvetette a bakteriális torokgyulladás gyanúját is ugyan, de nem nevezte meg külön a skarlátot. Utóbbi betegség az elmúlt években vált ismét gyakoribbá a szigetországban, elsősorban a fiatalabb orvosok pedig nem is mindig ismerik fel, mert nincs korábbról tapasztalatuk vele. Ennek oka, hogy a hatékony antibiotikumoknak köszönhetően a skarlát előfordulása jelentősen visszaszorult.

„Felkeltette az érdeklődésemet az újabb mulasztás, ezért egy új elemet adtam a tünetek listájához: a perioralis sápadtságot. Ez ugyanis a skarlát egyik jellemző tünete, amikor a száj körüli bőr egészen sápadt, míg az arcbőr többi része vörös. Amint ezt a tünetet is betettem a felsorolásban, rögtön a skarlát vált az első felvetéssé. Így jutottam arra a következtetésre, hogy a ChatGPT a szaknyelvet részesíti előnyben” – mutat rá Hughes. Hozzáteszi, ez részben magyarázatot ad arra is, hogyan teljesíthette az MI az orvosi licenszvizsgát, hiszen az telis-tele van olyan orvosi szakkifejezésekkel, amelyek bár pontosabbá teszik az orvostudomány nyelvét, de a hétköznapi szóhasználatban nem igazán fordulnak elő. Elvégre melyik aggódó anya fogja azzal felkeresni az orvost, hogy gyermekén periorális sápadtságot észlel?

Kiderült, hogy a ChatGPT prűd

Az MI-t nagy valószínűséggel inkább fiatalok használják, így Hughesban felötlött, hogy valami olyasmivel is próbára teszi a rendszert, ami egészségügyi panaszként gyakran előjöhet a fiatalabb generációk körében. Arra kérte tehát a ChatGPT-t, hogy állítson fel diagnózist a következő tünetek mentén: védekezés nélküli szexuális közösülést követően tapasztalt vizeletürítés közbeni fájdalom, illetve folyás a férfi genitáliából. Meglepő, de erre nem érkezett érdemleges válasz. „Mintha a ChatGPT valami trükkös számítógépes módon elpirult volna” – mondja Hughes. Miután ugyanis kivette az üzenetből a szexuális együttlétet, az MI azonnal felállította a differenciáldiagnózist, megemlítve a gonorreát, amelyre a szakember maga is gondolt. „Akárcsak a való életben, úgy a mesterséges intelligencia világában is káros következményekkel jár a szexuális egészséggel szembeni nyitottság hiánya.”

Készen áll-e tehát virtuális orvosunk arra, hogy immár őt látogassuk panaszaink megoldása érdekében? Hughes szerint nem igazán. Ahhoz még több tudással kell felruháznunk, meg kell tanulnunk kommunikálni vele, illetve hozzá kell segítenünk, hogy túllépjen a prűdségén, amikor olyan problémákról beszélnénk vele, amelyekről családunkkal is szégyellenénk.

