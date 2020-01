Mit mutat a fehérvérsejtszám a laboreredményen?

Hogyan igazodjunk el a laboreredményen?

Miután levették a laborban a vérünket, hamar megkapjuk az eredményeket, amin eligazodni meglehetősen bonyolult feladat. Pedig fontos dolgokról árulkodnak az adatok: a vér az egyik leghatékonyabb hírközlője a testben bujkáló rendellenességeknek. Amikor a teljes vérképet vizsgálják, az érinti a fehérvérsejteket (fvs vagy white blood cells, WBC) a vörösvérsejteket (vvt vagy red blood cells, RBC) a trombocitákat (thr vagy platelet, PLT) és a vérlemezkéket.

A vérvizsgálat az egyik leggyakoribb teszt, melyen az emberek átesnek, hiszen az első dolog, amit egy orvos kér: a teljes vérkép. Pontosan mit jelentenek a leleten látható rövidítések, adatok?

Mennyi a fehérvérsejtek normálértéke?

A fehérvérsejtek esetében az úgynevezett normálérték, azaz az ideálisnak mondható eredmény mikroliterenként körülbelül 4000 és 10000 közé esik. Mivel a fehérvérsejtek száma számos ok miatt eltérhet, így további vizsgálatok elvégzése is szükséges lehet.

Így festenek a vörös és a fehér vérsejtek mikroszkóp alatt

A fehérvérsejtek típusai

A fehérvérsejteknek több típusa is akad, például a limfocitáknak is nevezett nyiroksejtek, a nagy falósejtek, azaz a monociták avagy makrofágok, illetve a granulociták. Ezeknek a típusoknak a relatív számából lehet következtetni arra, hogy akad-e gyulladás a szervezetben, heveny vagy idültfertőzésokozza-e és, hogy baktérium, vírus vagy valamilyen élősködő a kiváltó ok.

Mivel a fertőzésre a szervezet a fehérvérsejtek számának megnövekedésével reagál ezért a magas érték bizonyosan valamilyen gyulladásra utal. ugyanakkor a leukémia szintén okozhat magas fvs-számot.

Részleteiben vizsgálva a fehérvérsejteket, a normálértéket a következőképpen határozzuk meg:

Limfocita: 20%-40%

Monocita: 2%-8%

Neutrofil granulocita: 40%-60%

Eozinofil granulocita: 1%-4%

Bazofil granulocita: 0,1%-1,5%

A magas limfocitaszám leukémiára, vírusfertőzésre utalhat, míg az alacsony inkább a rákos megbetegedés esetén használt kemoterápiára vagy sugárkezelésre, mérgezések hatására adott válasz, esetleg HIV-fertőzés jele lehet.

A monociták száma krónikus gyulladások esetén magas, míg neutrofil ganulocitákból akkor van sok, ha a fertőzés hevenynek mondható. Parazitafertőzésre utalhat a magas eozinofil granulocitaszám, míg a bazofil granulociták csökkenése allergiát feltételez.