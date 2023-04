Ezért vagy tele pattanásokkal felnőttként is

A pattanások jellemzően a pubertáskorúakat sújtják – ennek oka az ebben a korban végbemenő, jelentős hormonális változások. Ez teljesen természetes, nem utal semmilyen egészségügyi problémára, és a panasz később jellemzően meg is szűnik. Olykor azonban megesik, hogy egyesek felnőttként szembesülnek gyulladt, fájdalmas aknékkal – akár abban az esetben is, ha tiniként nem küzdöttek velük. Mutatjuk, milyen okok állhatnak a jelenség mögött.

Érdemes komolyan venni az arcon megjelenő elváltozásokat. Fotó: Getty Images

Mi válthat ki pattanásokat felnőttkorban?

A felnőttkorban megjelenő, gyulladt pattanások hátterében több dolog is állhat. A leggyakrabban az alábbiak húzódnak mögötte:

stresszes életmód,

nem megfelelő étrend,

dohányzás,

bizonyos gyógyszerek szedése,

nem megfelelő kozmetikai és higiéniai termékek,

bőratkafertőzés,

terhesség (azonban van, akinél inkább javít a bőrpanaszokon),

illetve hormonzavarok.

„A felnőttkori pattanásokat érdemes komolyabban venni, mivel könnyen lehet, hogy valamilyen hormonzavar okozza a fokozott faggyútermelést” – mondta dr. Békési Gábor, az Endokrinközpont endokrinológusa. Ilyen esetben hormonális aknéról beszélhetünk, amely – ahogy a neve is sugallja –, olyan pattanás, amelyet a szervezetben lévő hormonok egyensúlyának felborulása okoz.

Mi játszódik le ilyenkor?

A hormonális aknék kialakulásának oka, hogy a női nemi hormonokkal szemben túlsúlyba kerülnek az androgén, vagyis a férfi nemi hormonok. Ez fokozott faggyútermelődéshez vezet. A túl zsíros bőr hozzájárul a többi között az úgynevezett propionibacterium acnes nevű baktériumok elszaporodásához. Ez extra keratintermelődést vált ki, ami pedig eltömíti a pórusokat, így gyulladásos aknékat eredményez. A hormonális pattanások jellemzője, hogy főleg az áll vonalán, a vállakon, a háton és a dekoltázson jelentkeznek.

Milyen hormonzavarok okozhatják?

PCOS – A felnőttkori pattanások hátterében igen gyakran PCOS áll, amely egy igen összetett endokrin-nőgyógyászati kórkép. Ekkor a férfi nemi hormonok túlsúlyba kerülnek a nőiekkel szemben, így a peteérés/tüszőrepedés zavart szenved, és ezért több kis ciszta alakul ki a petefészekben a megrepedésre kész, domináns tüsző helyett.

Az állapot gyakran inzulinrezisztenciával (IR) jár együtt. Mivel PCOS-ben az androgén hormonok dominálnak, ezért gyakori, hogy a bőr zsírossá, pattanásossá válik. Ráadásul mindehhez túlsúly és erősebb, sötétebb szőrszálak megjelenése is szokott társulni (leginkább a bajusz és szakáll területén). Tüneti kezelése gyakran fogamzásgátló tablettákkal történik, ám az oki terápiában nagy szerepe van a megfelelő, személyre szabott diétának, és a rendszeres testmozgásnak is. Ezt szükség esetén gyógyszeres kezeléssel is ki kell egészíteni – magyarázta dr. Békési Gábor.

Cushing-szindróma – Az állapot a kortizolszint megemelkedésével jár. A mellékvesekéregben termelődő hormont gyakran stresszhormonként is emlegetik, mivel a stressz hatására megnő a mennyisége. A szindróma legjellemzőbb tünetei közé tartozik például a hasi elhízás, a holdvilág arc, a zsírpúp, valamint a striák és pattanások megjelenése is. Ez utóbbi panasz háttere, hogy a magas kortizolszint miatt a bőr faggyúmirigyei több faggyút termelnek, amelyek eltömítik a pórusokat, így fellépnek a zavaró aknék.

A Cushing-szindróma – vagy Cushing-kór – kezelése attól függ, mi is okozza a problémát. Szóba jöhet például gyógyszeres kezelés, de ha pont bizonyos gyógyszerek generálják a bajt – például a szteroidok –, úgy (amennyiben lehetséges) azok fokozatos abbahagyása jelenthet megoldást. Ha pedig daganat okozza a problémát, műtéti eljárás szükséges.

