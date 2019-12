A paracetamol szedésénél erre kell figyelni

Világszerte emberek millió használnak heti szinten paracetamol tartalmú gyógyszereket. Nem csoda, hiszen ez az egyik legelterjedtebb gyógyszerösszetevő a világon. Több mint 600 féle recept nélkül kapható készítmény tartalmazza, például allergiagyógyszerek, megfázás elleni szerek, köhögés elleni szirupok, fájdalomcsillapítók és alváskönnyítők is. Ha pontosan betartjuk a dobozukban található leírás utasításait, akkor biztonságos a használatuk - ám ha túl sokat veszünk be belőlük, akkor akár májkárosodás is lehet a vége.

Májkárosodást okozhat a paracetamol. Fotó: iStock

Mire figyeljünk?

Nagyon fontos, hogy egyszerre csak egyféle olyan készítményt vegyünk be, amely paracetamolt tartalmaz. Ha például egyszerre veszünk be egyfejfájásés egy megfázás elleni tablettát, akkor könnyen megeshet, hogy a kelleténél nagyobb adag paracetamol kerül be a szervezetünkbe. Emiatt kiemelten fontos, hogy minden alkalommal, amikor gyógyszert veszünk (főleg, ha valamilyen recept nélkül kaphatót), mindenképpen olvassuk el mellékelt betegtájékoztatót.

Akkor se vegyünk be a megengedett adagnál többet, ha még mindig fájdalmaink vannak vagy nem érezzük jobban magunkat. Fájdalom esetén 10,lázesetén pedig 3 napnál hosszabb időtartamon át ne szedjük ezeket a készítményeket. Ha ennyi idő alatt sem leszünk jobban, mindenképpen forduljunk orvoshoz!

Mennyi a napi limit?

Napi szinten 4000 milligrammnál nagyobb mennyiségű paracetamolt nem szabad bevinni a szervezetünkbe. Ez 12 normál (egyenként 325 milligrammos) vagy 8 extra erős (egyenként 500 milligrammos) tablettának felel meg. Gyerekek esetében a napi engedélyezett mennyiség a súlyuktól, illetve az életkoruktól függően változik - ezzel kapcsolatban is található információ a csomagolásban lévő tájékoztatón. A napi limit átlépése leggyakrabban annak köszönhető, hogy az emberek túl sok tablettát vesznek be egyszerre, illetve annak, hogy nem hagynak elég időt két tabletta bevétele között.

Óvatosan az alkohollal!

Ha valaki napi három alkoholos italnál többet fogyaszt vagy valamilyen májbetegsége van, paracetamol szedése előtt mindeképpen konzultáljon az orvosával. Ezekben az esetekben ugyanis még az előírt mennyiség is okozhat májkárosodást. Emellett a másnaposság tüneteire - például a fejfájásra - sem jó ötlet paracetamolt tartalmazó készítményt bevenni, mivel a készítmény ilyenkor is károsíthatja a májat. Túladagolást jelezhet a hányinger, az étvágyvesztés, a hányás, a fokozott verejtékezés és a hasmenés is. A tünetek általában néhány órával a gyógyszerek bevétele után jelentkeznek, ám ilyenkorra már szinte biztosan károsodott valamilyen mértékben a májunk.

Forrás: webmd.com