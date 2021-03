Van, akiknek árthat a kávé

A várandós nőket már évek óta arra kérik a szakemberek, hogy csak mértékkel kávézzanak - ezáltal is csökkentve a vetélés és a koraszülés kockázatát. De egy friss tanulmány most arra mutatott rá, hogy nemcsak a terhesség során lehetséges problémák elkerülése végett lehet hasznos a mértékletes kávéfogyasztás, hanem a későbbi viselkedészavarok megelőzése miatt is.

A tanulmányt jegyző kutatók kilencezer, 9-10 éves gyerek agyát vizsgálták meg agyi képalkotó folyamatok segítségével. Az anyákat pedig arról kérdezték, mennyi kávét fogyasztottak a várandósságuk idején. A tudósok arra jöttek rá, hogy a terhesség alatti túlzott kávéfogyasztás összefüggésben állhat a később kialakuló viselkedésbeli gondokkal, mint amilyen például a figyelemzavar és a hiperaktivitás.

A kutatás vezetője szerint a gyerekeknél látott viselkedésproblémák igen enyhék voltak, és a tudósok nem találtak bizonyítékot arra nézve, hogy az anya fokozott kávéfogyasztása befolyásolná a gyerekek intelligenciáját vagy a gondolkodási képességét, a viselkedészavarok és az anya fokozott kávébevitele közt viszont látnak összefüggést. De persze azt is kiemelték, hogy nem csak a kávézás játszhat szerepet a viselkedési problémák kialakulásában. Számos más dolog is befolyásolhatja ezek meglétét a gyereknél, például bizonyos társadalmi és gazdasági tényezők, vagy az, hogy a családban valaki másnak is vannak-e hasonló viselkedészavarai.

A kismamáknak nem javasolt túlzásba vinni a kávézást. Fotó: Getty Images

A kutatók egyelőre nem tudják, hogy a terhességnek mely időszakában és pontosan hogyan járulhat hozzá a koffein ezekhez a változásokhoz, de azt javasolják a kismamáknak, hogy a számukra ajánlott napi legfeljebb 200 mg koffeinfogyasztást ne lépjék túl.

Szokjunk le a kávéról a baba előtt

Ha pedig valaki nem akar kockáztatni, és várandósan inkább nem szeretne kávézni, annak a szakértők azt tanácsolják, hogy próbáljon már a fogantatás előtt leszokni a kávéról. Ugyanis a leszokásnak olyan kellemetlen tünetei lehetnek, mint a fejfájás, hányinger, ingerlékenység vagy koncentrációs zavarok. Azt pedig egyelőre a tudósok sem tudják, hogy a kávémegvonás, valamint az ezzel járó tünetek és a stressz milyen hatással lehetnek a terhességre.

Aki viszont már várandósan döntene úgy, hogy jelentősen mérsékelné a koffeinbevitelt, annak azt javasolják, hogy legalább a babavárás időszakára cserélje koffeinmentesre kedvenc kávéját.