Demencia: így bankol, akinél beindult a kognitív hanyatlás

Sok napsütésre számíthatunk a fátyol- és gomolyfelhők mellett, délutántól az ország északkeleti, késő délutántól az északnyugati harmadán is előfordulhat zápor, zivatar. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, a Dunántúl nyugati és északi felén megerősödik. A zivatarokat, valamint az esti óráktól az északnyugatira forduló szelet átmenetileg viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 38 fok között valószínű, északkeleten lesz kevésbé meleg. Késő estére 22, 32 fok közé hűl le a levegő. A magas napi középhőmérséklet miatt másodfokú figyelmeztetés van érvényben, miközben az ország egy részére jégeső is lecsaphat.