A vetélés esélyét ezek növelhetik

A vetélések legnagyobb része (körülbelül 80 százaléka) az első trimeszter alatt történik. Ezért tartják sokszor az első három hónapban "titokban" a kismamák azt, hogy várandósak, hiszen a három problémamentes hónap letelte afféle vízválasztónak számít. A vetélés rizikóját több dolog is növelheti.

Abnormális kromoszómák

Szakértők szerint a terhesség első harmadában történő vetélések csaknem felét az okozza, hogy az embrió kromoszómaszáma abnormális. Ilyenkor gyakran a megtermékenyülésnél egyesülő petesejt, vagy hímivarsejt nem rendelkezett a szükséges 23 kromoszómával, és emiatt az embrió nem képes megfelelően fejlődni.

Egészségügyi problémák, fertőzések várandósság alatt

A méhnyak, illetve a méh betegségei, rendellenességei is vetélést okozhatnak, akárcsak a policisztás ovárium szindróma, ami már magát a teherbe esést is jelentősen megnehezíti. A várandósság elején elkapott rubeola, vagyis rózsahimlő szintén vetéléshez vezethet, ezért is fontos, hogy aki gyermeket tervez, annak mindenképpen meglegyen ez a védőoltása.

Egyes tényezők a vetélés esélyét is növelik

Dohányzás

A dohányzás nem véletlenül ellenjavalt terhesség alatt. Megnöveli a vetélés esélyét, de ha nem is történik vetélés, komoly esély van rá, hogy egy dohányzó nőnek koraszülött, illetve abnormálisan alacsony testsúlyú babája születik.

Alkoholfogyasztás, drogfogyasztás

Az alkohol, illetve a drogok használatát is mindenképpen kerülni kell terhesség alatt (utóbbi ráadásul természetesen illegális is.) Már a kis mennyiségű alkoholfogyasztás is mérhetően megnövelheti a vetélés esélyét, tehát ilyenkor a legjobb, ha egyáltalán nem fogyasztunk alkoholt. Érdemes a koffeinfogyasztást is limitálni. Nem kell lemondanunk a reggeli kávénkról, de érdemes minél kevesebb koffeint bevinni, mert nagy mennyiségben szintén megnövelheti a vetélés kockázatát.

Forrás: curejoy.com