A hüvelyi viszketés gyakori okai

Bakteriális vaginózis

Milyen otthoni módszerekkel kezelhetjük a bakteriális vaginózist? Részletek itt.

A hüvely viszketésének egyik leggyakoribb oka, amelyet a hüvelyi baktériumflóra egyensúlyának felborulása, illetve a hüvely egészséges pH-értékének megváltozása okozhat. Érzetre hasonló a hüvelygombához, de ebben az esetben a kiürülő váladék vizesebb állagú és a szaga is erősebb. Szerencsére a legtöbb esetben vény nélkül kapható szerekkel is orvosolható.

Gombás fertőzés

Szintén igen gyakori, és a viszketést szintén a hüvelyi baktériumflóra egyensúlyának felborulása okozza. Kiválthatja antibiotikumkúra, stressz, a táplálkozási szokások megváltozása, de szexuális érintkezést követően is jelentkezhet. A viszketés mellett sűrű, fehér folyás is jelentkezik. A patikákban számos kezelési módszer elérhető vény nélkül.

A hüvelyi viszketés számos kellemetlen állapotra utalhat

Kontakt dermatitisz

Egyfajta allergiás reakció, amelyet kiválthat parfüm vagy olyan adalékanyag, amely például öblítőben, síkosítóban, óvszerben található, de intim szőrtelenítés is okozhatja a panaszt. A viszketés mellett kipirosodás, duzzanat és a bőr megvastagodása is jelentkezhet. Ha ilyesmit tapasztalunk, akkor igyekezzünk mosószerekből, kozmetikumokból is hipoallergén fajtát vásárolni, illetve kerüljük az intim területek borotválását.

Ekcéma, pszoriázis

Ezek a genetikus bőrbetegségek szintén okozhatnak viszketést a genitális régióban, amely mellé vörös foltok, kiütések is társulhatnak. Ilyen esetekben érdemes bőrgyógyász tanácsát kérni, de egy meleg, zabos fürdő is segíthet.

Szexuális úton terjedő betegségek

Chlamydia, herpesz, gonorrhea, lapostetű - ezek is mind okozhatnak viszketést. Ha olyan kísérőtüneteink vannak, mint az égő, csípő érzés vizelés közben, a kellemetlen szagú folyás, a bőrelváltozások a nemi szerven, illetve a fájdalomérzet szex közben, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz, hogy minél hamarabb megkaphassuk a megfelelő kezelést.

Forrás: prevention.com