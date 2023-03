A terhesség valóban gyógyítja az endometriózist?

Március az endometriózis hónapja, ezért ilyenkor még nagyobb figyelem fordul az egyre gyakoribbnak számító betegségre. Sajnos a probléma felismeréséig gyakran hosszú évek telnek el, addig viszont jelentősen rontja az érintettek életminőségét – ismertette dr. Hernádi Balázs, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza. Az alábbiakban az endometriózissal kapcsolatos legelterjedtebb tévhiteket és a legfontosabb tényeket ismertetjük.

Az csak egy tévhit, hogy a terhesség gyógyítja az endometriózist. Fotó: Getty Images

Tévhit: csak a kismedencét érintheti

Sokan úgy gondolják, hogy az endometriózis csakis a kismedencét érintheti. Való igaz, hogy leggyakrabban a medencén belül – például a méh külső felületén, a húgyhólyagon és a petevezetékeken – fordul elő, de lényegében bárhol megjelenhet a nem odavaló endometrium. Ritkán például akár a tüdőben, az agyban lés az orrüregben is találni endometriumszerű szöveteket.

Tévhit: az endometriózis mindig fájdalmas

Az endometriózis egyik vezető tünete a fájdalmas menstruáció, illetve az erős alhasi görcsök. De ez nem jelenti azt, hogy annak ne lehetne endometriózisa, aki nem tapasztal fájdalmat. Sok nő csak akkor tudja meg, hogy endometriózisa van, amikor meddőség miatt kezdik vizsgálni, és csak annak során fedezik fel az állapotot.

Stranszky Annát 2019 őszén operálták meg bélérintettségű endometriózissal. A műtétnek köszönhetően végre búcsút mondhatott kínzó tüneteinek. Azt azonban nem tagadja: sem a beavatkozásig vezető út nem volt könnyű, sem az, ami utána következett.

Tévhit: a méheltávolítás gyógyítja az endometriózist

Ez az egyik leggyakoribb tévhit, ugyanis az endometriózis csupán kezelhető. A hiszterektómiát (méheltávolítást) a szakember olyan nőknek ajánlja a panaszaik megoldására, akik állapota semmilyen más terápia hatására nem javult. Ez a beavatkozás valóban sokszor enyhít a panaszokon: egy tanulmányban 137 endometriózisban szenvedő nőt vizsgáltak, akik méheltávolításon estek át, és 84 százalékuk elégedett volt a műtét utáni eredményekkel.

Ám nem árt számolni azzal a lehetőséggel, hogy bizonyos esetekben az endometriózis fájdalma még a méheltávolítás után is visszatérhet, amelynek fő oka, hogy a méhen kívül is jelen lehet még az endometrium. Ráadásul az sem mindegy, milyen típusú az endometriózis, illetve milyen stádiumban van. Ugyanis több különböző típusú endometriózis is létezik: a csak a felszínen lévő elváltozásoktól kezdve a más szervekbe behatoló, úgynevezett infiltráló elváltozásokig. Ez utóbbi esetben nem valószínű, hogy a méheltávolítás javít a tüneteken.

Tévhit: a terhesség gyógyítja az endometriózist

Nagyon sokszor gondolják úgy a nők, hogy a hormonális változások miatt a terhesség sok nőgyógyászati problémára gyógyír. Többen úgy vélik, ez az endometriózisra is igaz. Ez azonban tévedés, hiszen nem gyógyítja a problémát. Az azonban igaz, hogy a várandósság során a tünetek általában jelentősen mérséklődnek, sőt az is előfordulhat, hogy a javulás még a szülést követően is megmarad. Sokan beszámoltak azonban már arról, hogy a tünetek visszatértek a szülés után, néha még rosszabbodtak is.

Tény: laparoszkópiával diagnosztizálható

Az endometriózis meglétére azért is nehéz rájönni, mert nem igazolható egyszerű vizsgálatokkal. Átlagosan 5 év után derül rá fény. Ha a tünetek felvetik a gyanút, úgy az orvos képalkotó vizsgálatokat rendel el – leggyakrabban ultrahangot, ami a jellegzetes panaszokkal és a korrekt fizikális vizsgálattal együtt megerősíti a gyanút. Ám sajnos a végső diagnózist a legtöbbször csak egy kisebb invazív műtéttel, laparoszkópiával lehet felállítani. Ennek azonban előnye is van: ekkor ugyanis az esetleges elváltozásokat azonnal el is lehet tüntetni, és el is kell – magyarázta dr. Hernádi Balázs.

Tény: az endometriózis nem gyógyítható

A nőgyógyász azt is kiemelte, hogy sajnos az endometriózis nem gyógyítható. Ennek fő oka pedig az, hogy egyelőre nem tudni biztosan, miért alakul ki egyáltalán a probléma. Ezért oki terápiát nem tudnak alkalmazni az orvosok, maximum tüneti kezelést.

Fontos a megfelelő kezelési stratégia felállítása. Ez állhat fájdalomcsillapításból, hormonterápiából (gesztagén) és/vagy műtétből (laparoszkópia, laparotómia) – attól függően, hogy milyen súlyos a beteg állapota, milyen erős tünetei vannak, hány éves, illetve szült-e már és szeretne-e még gyereket. Életmódváltásra azonban mindenképp szükség van, akárcsak a diabétesz esetén. Jó tudni továbbá, hogy a szövettannal igazolt endometriózis adókedvezményre jogosít.

