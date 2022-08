Mikor okozhat súlyos bajt az endometriózis?

Az endometriózis az az állapot, amikor a méh belsejét bélelő nyálkahártya (endometrium) nemcsak a méhben van jelen, hanem máshol is (jellemzően a hasüregben). Előfordulhat különböző szerveken, általában a beleken, petefészkeken, petevezetékeken, hashártyán. A probléma, hogy ugyanúgy követi a ciklust, a hormonális változásokat – vagyis megvastagszik, majd leválik. Viszont mivel nem tud a hüvelyen keresztül a menstruációs vérzéssel távozni, így ott marad, és gyulladást, hegesedét, cisztákat, csomókat hoz létre. Ez az oka annak, hogy az endometriózis könnyen vezet teherbeesési nehézségekhez és alhasi fájdalmakhoz.

Az endometriózis a meddőség, a fájdalmas menstruáció és az erős alhasi görcsök gyakori oka. Fotó: Getty Images

Az endometriózis stádiumai

Az endometriózis szakaszainak elkülönítéséhez az Amerikai Reproduktív Orvostudományi Társaság (ASRM) egyfajta skálát hozott létre, melyben figyelembe veszik az endometrium kiterjedését, mélységét, valamint azt, hogy a test mely területe érintett.

Eszerint a következő stádiumok léteznek: minimális (I. szakasz), enyhe (II. szakasz), mérsékelt (III. szakasz) és súlyos (IV. szakasz). Az osztályozás pontrendszert is használ a könnyebb besorolás érdekében. Enyhe esetben 15-ös vagy annál kisebb a pontszám, míg a 16-os vagy annál magasabb mérsékelt vagy súlyos szakaszra utal. Fontos tudni, hogy a betegség súlyossága (vagy pontszáma) nem feltétlenül áll egyenes arányban a fájdalom/tünetek mértékével.

Stádium Jellemzők I. szakasz (1-5 pont) Minimális súlyosság, kevés, felületi endometrium II. szakasz (6-15 pont) Enyhe súlyosság, egyre mélyebb endometrium III. szakasz (16-40 pont) Mérsékelt súlyosság, sok, mély endometrium, apró ciszták a petefészke(ke)n, tapadások jelenléte IV. szakasz (>40 pont) Súlyos stádium, sok, mély endometrium, nagy ciszták a petefészke(ke)n, sok tapadás

Az Endometriosis Foundation of America további osztályozást is javasol az állapot pontosabb meghatározása céljából, mely az elhelyezkedést is figyelembe veszi:

Felületes hashártyai endometriózis: ez a leggyakoribb. A lapos, kisebb károsodások a hashártyára, a medenceüreget belülről borító rétegre is kiterjednek, viszont nem hatolnak be a hashártya alatti részbe.

Petefészek endometriózis ciszta: endometriózis során olykor a petefészkekben kialakulhat ún. endometrióma, ami egy olyan ciszta, melynek fala endometriózisos területeket tartalmaz. A cisztában alvadt vér található (ezért „csokoládécisztáknak” is nevezik).



Mélyen infiltráló (beszívódó) endometriózis: ritka típus, amelynél a hibás endometrium a hashártya felszíne alatt több mint 5 mm mélyre behatol.



Ma az ún. #ENZIAN besorolás adja a legpontosabb leírást egy endometriotikus lézióról.

Nem gyógyítható, de a panaszok kezelhetők

Dr. Hernádi Balázs, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza elmondta, hogy az endometriózis sajnos nem gyógyítható, ám a fájdalom csillapítható, a teherbeesési esélyek növelhetők, a panaszok enyhíthetőek. Fontos, hogy a megfelelő szakember a betegség számos aspektusát ismerje. A kezelés mindig személyre szabott, hiszen figyelembe kell venni a panaszok súlyosságát, az endometriózis stádiumát, szeretne-e gyereket, hány éves a beteg. A terápia lehet gyógyszeres (fájdalomcsillapítás, hormonkezelés) és/vagy sebészi is.

