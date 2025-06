Veszélyes tévhit terjed a TikTokon: ne kezeld így a migrént! – Óvatosságra int a dietetikus

Az Alföldön gomolyfelhős, napos idő várható, míg az ország más részein szakadozik a felhőzet, a legtöbb helyen több órára kisüt a nap. A középső és délnyugati országrészben egy összeáramlási zóna mentén maradhat legtovább borult az ég, ott még este is lehetnek felhős körzetek. Délutántól észak felől határozottabb felhőzetcsökkenés kezdődik, kiderül az ég. Délutánig északon még záporok néhol előfordulhatnak, majd arrafelé is mindenütt megszűnik a csapadék. Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon, illetve keleten, északkeleten élénk, erős lökések kísérik, majd estére ezeken a tájakon is mérséklődik a légmozgás. Délutánra általában 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő, de a naposabb alföldi tájakon ennél pár fokkal melegebb, míg a tartósabban felhős, borult tájakon pár fokkal hűvösebb lesz az idő. Késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Mivel ma a viharok miatt kisebb pollenszemcsék keringenek a levegőben, azok a tüdő mélyebb részeibe is eljutva hevesebb reakciót válthatnak ki az allergiások, asztmások szervezetben.