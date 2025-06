Éjszakai lábzsibbadás – banális ok, de akár stroke vagy daganat is állhat a háttérben

Az éjszakai láb- vagy kézzsibbadás igencsak kellemetlen perceket okozhat, jó hír viszont, hogy az esetek többségében néhány perc alatt elmúlik. Előfordulhat azonban, hogy akár súlyos rendellenességre, betegségre figyelmeztet, ha tehát visszatérő problémaként jelentkezik, mindenképp kérjünk segítséget!

Az éjszaka jelentkező lábzsibbadás igencsak kellemetlen perceket okozhat. Fotó: Getty Images

Az idegek sérülése okozza a bizsergést

Az éjszaka jelentkező bizsergés, zsibbadás vagy izomgyengeség akkor jelentkezik, ha a nyaki gerinc területén összekapcsolódó idegek közül valamelyik összenyomódik, megsérül, vagy oxigén- és tápanyaghiány alakul ki benne. Ez az összenyomódás olyan egyszerű és visszafordítható dologból is adódhat, mint a rossz testtartás, ugyanakkor számos kórkép is állhat a háttérben.

Vitaminhiány, krónikus betegség, stroke, daganat is állhat a háttérben

Ha például csak az egyik oldalon jelentkezik, és emellett az adott oldalon érzészavar, az arc ugyanazon oldalának „leesése”, beszédzavar, zavart gondolkodás is mutatkozik, akár stroke is állhat a háttérben, ilyenkor mentőt kell hívni! Amennyiben pedig a zsibbadást erős fejfájás, eszméletvesztés, zavartság, légszomj kíséri, annak is utána kell járni, nem agytumor okozza-e a tüneteket – mondja dr. Para Szabolcs, a Prima Medica neurológusa.

Kevésbé veszélyes okok is állhatnak a háttérben, ilyen a krónikus vesebetegség, a B12-vitamin-, a magnézium-, a kalcium- vagy a káliumhiány, a pajzsmirigy alulműködés, illetve az ízületi gyulladás is. Gyakori, hogy a tüneteknek neurológiai háttere van, előfordulhat alagút szindróma, neuropátia, porckorongsérv, szklerózis multiplex, isiász és olyan ritkább kórképek is, mint például a Guillain-Barré szindróma. Egyes fertőzések vagy fizikai sérülések is okozhatnak zsibbadást. Minden esetben érdemes segítséget kérni, mert bármi is okozza a kellemetlen tüneteket, azok csökkenthetők, megszüntethetők.