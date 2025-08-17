735 nap egy műtétre? Egekben a kórházi várólista

Augusztus közepére tovább emelkedett a három leghosszabb műtéti várólista hossza: térdprotézisre 17,5 ezer, csípőprotézisre több mint 9 ezer, szemműtétre pedig közel 5 beteg vár – írta meg az EconomX az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai alapján.
31,5 ezerre emelkedett azok száma, akik hatvan napon túl térd-vagy csípőprotézisre, illetve szürkehályogműtétre várnak az állami egészségügyi ellátásban. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, már tavaly ilyenkor is erre a három beavatkozásra kellett legtöbbet várniuk a betegeknek.
A portál annak is utánajárt, pontosan hány napot kell várni jelenleg:
- A szürkehályog műtétre átlagosan 47 napot kell várni, de a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórházban ez például 229 napra nyúlik.
- A térdprotézisre váró betegeknél az országos átlagos várakozási idő az elmúlt hat hónapban 269 nap volt. A Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórházban azonban az elmúlt fél évben ez 735 napra nyúlt.
- Csípőprotézis műtétre átlagosan az elmúlt hat hónapban 121 nap volt a várakozási idő, de a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Rehabilitációs Klinika ortopéd sebészeti osztályán 309 napot kell várniuk a betegeknek.