735 nap egy műtétre? Egekben a kórházi várólista

Augusztus közepére tovább emelkedett a három leghosszabb műtéti várólista hossza: térdprotézisre 17,5 ezer, csípőprotézisre több mint 9 ezer, szemműtétre pedig közel 5 beteg vár – írta meg az EconomX az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai alapján.

Legtöbben protézis és szemműtétre várnak. Fotó: Getty Images

31,5 ezerre emelkedett azok száma, akik hatvan napon túl térd-vagy csípőprotézisre, illetve szürkehályogműtétre várnak az állami egészségügyi ellátásban. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, már tavaly ilyenkor is erre a három beavatkozásra kellett legtöbbet várniuk a betegeknek.

A portál annak is utánajárt, pontosan hány napot kell várni jelenleg:

A szürkehályog műtétre átlagosan 47 napot kell várni, de a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórházban ez például 229 napra nyúlik.

A térdprotézisre váró betegeknél az országos átlagos várakozási idő az elmúlt hat hónapban 269 nap volt. A Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórházban azonban az elmúlt fél évben ez 735 napra nyúlt.