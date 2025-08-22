Fáj a hátad? Íme a leghatékonyabb otthoni megoldások a problémára

Mi okozhat hátfájást?

A fájdalom hátterében gyakran izom- vagy ízületi túlterhelés áll, amelyet ismétlődő mozgások, nehéz emelés vagy sport eredményezhet. Stressz is kiválthatja: feszes izomzat, fej és vállmerevség terheli meg a hátat. További tipikus kiváltó ok az ülőmunka – ilyenkor gyakori a hanyag tartás, amely hosszú távon krónikus panaszokat okozhat.

Otthoni segítség: gyengéd mozgás, nyújtás és testtudat

A rendszeres gyógytorna vagy gyengéd mozgás az egyik leghatásosabb módszer. Megerősíti a hátizmokat, csökkenti a fájdalom kiújulását. Az olyan nyújtó gyakorlatok, mint a lábujjérintés, a kobra póz, a macska-tehén és a gyermekpóz, fokozzák a vérkeringést, csökkentik az izommerevséget. A helyes alvási pozíció is segíthet: ha valaki hason fekszik, egy vékony párna a hasa alatt csökkentheti a gerinc feszülését.

Fotó: Getty Images

Meleg és hideg terápia, fájdalomcsillapító krémek

Hideg borogatás (jegelés) segíthet a friss sérülések, izomfeszülés vagy gyulladás esetén, míg melegítés pár nappal később lazítja az izmokat, fokozza a vérkeringést - írja a Harvard Health. A gyógyszertárakban kapható fájdalomcsillapító krémek – például kapszaicint vagy mentolt tartalmazó – helyileg alkalmazva enyhülést hozhatnak. Fontos azonban megjegyezni, hogy a fájdalomcsillapító tablettákat csak rövid távon érdemes használni; hosszabb távon a kiváltó okot kell kezelni.

Ergonomikus környezet

Megfelelő munkahelyi testtartás elengedhetetlen: jól beállított szék, ékpárna vagy ülőlabda használata csökkenti az ülésből eredő terhelést.

Stresszkezelés

A stressz rossz tartást, izomfeszülést okozhat; annak kezelése – akár légzőgyakorlatokkal, relaxációval – jelentős enyhülést eredményezhet.

Hatékony stresszkezelési technikák

Progresszív izomlazítás : Tudatosan megfeszítjük, majd ellazítjuk az izomcsoportokat, hogy felismerjük a feszülés és ellazulás közti különbséget. Hatékony módszer stressz, szorongás és fájdalom, köztük hátfájás esetén is .

Hatékony módszer stressz, szorongás és fájdalom, köztük hátfájás esetén is Mély légzés : Segítik a stresszoldást, javítják az alvás minőségét és csökkentik a fájdalomérzetet.

: Segítik a stresszoldást, javítják az alvás minőségét és csökkentik a fájdalomérzetet. Jóga: A jóga egy olyan gyakorlat, amely légzésszabályozást, meditációt és testmozgásokat. Többek között csökkenti a stresszt, javítja a hangulatot.

Amikor orvosi segítség kell

A problémát kiváltó életmódi tényezőket – pl. mozgásszegény életmód, túlsúly – szakember (gyógytornász, dietetikus) segítségével célszerű kezelni. Ezek a módszerek együtt sok esetben elegendőek a fájdalom enyhítésére, a tartós megoldás érdekében azonban hosszabb távú életmódváltás indokolt.

Mindenképpen forduljunk orvoshoz, ha a hátfájás: