Ételek, amelyek késleltetik a menopauzát

Hogy valaki mikor esik át a menopauzán, számos módon hatással lehet az egészségi állapotára. A menopauza vagy a korai menopauza nem csak azzal jár, hogy nem tudunk többet teherbe esni. Csökken a csontok szilárdsága, megnő a szívbetegség kialakulásának esélye, csökken a nemi vágy, és ez még mindig nem minden. Ha pedig a menopauza ideje késleltethető, az egészségügyi szempontból is hasznos lehet.

Az elmúlt száz év társadalmi és gazdasági fejlődése meglepő biológiai változásokat hozott magával: míg a kislányok nemi érése rendkívül korán, addig a női változókor egyre később következik be. A jelenség pontos okairól dr. Tar Attila endokrinológussal és dr. Hetényi Gábor nőgyógyásszal beszélgettünk. Részletek!

A kutatás szerint a nők átlagosan 51 éves koruk körül tapasztalják meg a menopauzát, és az eredmények arra utalnak, hogy bizonyos ételek fogyasztása hatással lehet az "időzítésre". A szénhidrátok, például a tészta és a rizs gyakori fogyasztása miatt akár másfél évvel is hamarabb tapasztalhatjuk a klimax tüneteit.

Ugyanakkor a halak és a friss hüvelyesek (például a borsó vagy bab) fogyasztása akár 3 évvel is késleltetheti a menopauza elérkezésének idejét. Ebben segíthet még a B6-vitamin és acinkmegnövelt bevitele is. Ugyanakkor a finomított szénhidrátok gyulladáskeltő hatásúak és növelik az inzulinrezintencia kialakulásának esélyét. Ez serkentheti az ösztrogéntermelődést, ami szintén korai menopauzához vezethet.

A szabad gyökök is szerepet játszhatnak abban, hogy kinél mikor kezdődik a klimax időszaka, de a pontos okokat még vizsgálják a szakemberek. Mivel a hüvelyesek és a halak is olyan tápanyagokat tartalmaznak, amelyek remek gyökfogók, valószínűleg ebben érdemes keresni az összefüggés gyökerét is.

Forrás: medicalnewstoday.com