A bőr belső és külső öregedése

Már 25 éves kortól elkezdenek megjelenni a bőrön az idősödés első jelei. Ezek a folyamatok megkerülhetetlenek, mindazonáltal kialakulásuk késleltethetőek.

A bőr öregedéséért külső és belső tényezők is felelősek. A folyamatot nagyban meghatározza a genetika, a bőrtípusunk, a bőr vastagsága, a bőr víztartalma és zsírszövetének rétege, valamint a kollagén és elasztikus rostok megfelelő aránya és megoszlása.

A menopauza általában 50 éves kor körül kezdődik, de megeshet, hogy valakinél jóval korábban, akár már 40 éves kor előtt jelentkeznek a kellemetlen tünetek: hőhullámok, éjszakai izzadás, csontritkulás, hangulatingadozások, szexuális problémák. Korábbi cikkünkben azokat a dolgokat gyűjtöttük össze, amikkel késleltethetjük a változókort.

Külsőleg eleinte csak megerősödnek a vonások, később azonban már egyértelműen szarkalábak és ráncok jelennek meg az arcon és a dekoltázson. Míg fiatal korban a bőr rugalmas és egészségtől sugárzó, később azonban jelentősen veszít rugalmasságából, tömörségéből és feszességéből, fakóvá válik, de a természetes öregedés például a bőr szárazzá válásával is jár. A bőrt érő káros napsugárzás miatt pedig egyenetlen pigmentációért is.

A belső öregedés egyik oka, hogy a sejtfunkciók hatékonysága az évek múlásával egyre lassul, emiatt a bőr strukturális változáson megy át. A korral járó nem megfelelő vérkeringés eredményeként a tápanyagok és az oxigén nem jutnak el a bőr minden szegletébe. A fellépő oxigénhiány miatt a szövetekben kitágulnak a hajszálerek, a bőr emiatt kipirul, komolyabb esetben pedig látható hajszálértágulatok alakulnak ki. Ahogy telnek az évek, a kollagénrostok fokozott lebomlása nemcsak petyhüdté és rugalmatlanná teszi a bőrt, de a benne lévő festékanyag, a melanin eloszlását is egyenetlenné teszi, emiatt kell számolni a májfoltok megjelenésével.

Az öregedést olyan környezeti hatások is fokozhatják, mint például a dohányzás, szennyezőanyagok, az időjárás (erős szél, túlzott meleg, száraz levegő), a nem megfelelő táplálkozás, helytelen életmód, az ultraibolya-sugárzás (UV) is. Az oxidatív stressz hatására a szervezetben felhalmozódó szabadgyökök károsítják a sejtek szerkezetétét, ami tovább fokozza az öregedést. A szervezet szabadgyököket semlegesítő képessége ráadásul jelentősen csökken a kor előrehaladtával, ami a hámsejtekre is hatással van. Ez pedig kívül és belül is egyaránt elváltozásokkal jár.

Mind a külső, mind a belső öregedés ellen sokat tehetünk magunk is. Mindenképpen kerüljük a káros hatásokat, valamint kellő mennyiségű mozgással garantálni tudjuk azt is, hogy elegendő oxigén és tápanyag jusson el a szövetekbe, a megfelelő táplálkozás és kellő mennyiségű folyadékfogyasztás pedig számos vitamin és antioxidáns célbajuttatásával csökkentheti a negatív hatásokat.

Mindazonáltal, ha a bőr nem kapja meg a szükséges gondoskodást kívülről, ugyancsak gyorsabban öregszik. Fontos, hogy a bőrtípusnak megfelelő készítmények segítségével rendszeresen tisztítsuk, hidratáljuk és ápoljuk a bőrt, emellett a hatékony fényvédelem is kulcsfontosságú az öregedés késleltetésében.